Yanira Berríos: la salvadoreña que arrasó en TikTok por su peculiar forma de bailar y perdió su cuenta que tenía miles de seguidores

Su fama fue tal, que su cuenta casi alcanzó el millón de seguidores.

Muchos salvadoreños, incluso, visitaron diariamente a Yanira para poder recrear su famoso baile y compartir un momento agradable con la tiktoker.

“Quiero progresar, quiero darle contenido al canal, quiero hacer muchas cosas (…) por algo Dios me ha puesto acá, ¿verdad? Entonces quiero aprovechar mi tiempo”, expresó Yanira en una transmisión en vivo que realizó en TikTok.

Berrios expresó que la decisión de cerrar su negocio es exclusivamente por su deseo de superación y de demostrar que si se puede hacer contenido de calidad a pesar de las dificultades y principalmente no lo hace para “creerse más que nadie”.

“Sí quiero progresar, pero no para hacerme orgullosa ni para creerme más que ustedes. Y ya que Dios me puso aquí quiero aprovechar el momento”, agregó.

Sin embargo, Berríos dijo el 17 de septiembre, que la cuenta en la que ya tenía miles de seguidores, había sido de baja.

“Hola. Buenas tardes mi gente. Estoy triste. Pasó lo que temía (…) me botaron la cuenta. Así que, solo me he quedado con @yaniraberrios 371, @yaniraberrios7 ya me la tiraron”, dijo la reconocida tiktoker salvadoreña.

La joven dijo que creía quién podría estar detrás de este sospechoso hecho y aseguró que podría tratarse de alguien que se quiso hacer pasar por ella.

“Yo estuve denunciando a una persona que se hacía pasar por mi nombre para estafar (…) mi gente, por favor, vivos. @yanira_oficial creo que fue la que me botó la cuenta”, comentó.

Anteriormente, Berríos ya había declarado que mucha gente también buscaba hacerle daño y que había recibido críticas de personas que no conoce. En esa ocasión, también les dio una recomendación a sus seguidores, ya que se había percatado que varias cuentas falsas querían lucrar con su imagen, por lo que les recordó a sus fans cuáles eran sus cuentas oficiales.

Además, desactivó de su cuenta de TikTok la opción de descargar videos para evitar que las personas utilicen sus clips sin su consentimiento.

“Me duele porque casi iba a llegar al millón (de seguidores). Pero sé que nosotros podemos y sé que porque nos derrumbaron una cuenta no nos vamos a quedar así”, dijo la joven.