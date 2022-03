Video: el estridente sonido que Zelenski utilizó para ejemplificar cómo los ucranianos viven con las alarmas antiaéreas a cada momento

Zelenski, sentado en su escritorio y con su teléfono celular en la mano, habló de frente a la cámara y contó sobre las vivencia de sus ciudadanos con este característico sonido.

“Ahora no se asusten, ya que escucharán lo que hemos estado viviendo desde hace 25 días. El sonido que se ha hecho familiar en todas nuestras ciudades”, señala el mandatario ucraniano.

Inmediatamente reproduce desde su teléfono el sonido tan característico de las sirenas antiaéreas que se mantiene por veinte segundos. Hay que recordar que el uso de las sirenas antiaéreas consiste en hacer de conocimiento a la población, con bastante antelación, la llegada de aviones enemigos, para que puedan resguardarse en refugios antibombas.

Luego de la demostración, el mandatario vuelve a dirigir la palabra ante las cámaras narrando las condiciones que están viviendo los ucranianos mientras escuchan este sonido.

President Zelensky plays an air raid siren and describes how Ukrainian children have become traumatized by both the sound and fear of bombs. A situation Israeli children are all too familiar with. pic.twitter.com/SGLMc6yCgt

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) March 22, 2022