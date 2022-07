Jueza niega fianza a guatemalteco acusado de haber violado a una niña de 10 años en Ohio, quien luego abortó

Lynch aseguró que hay pruebas “abrumadoras” del crimen que cometió Fuentes, quien permanece detenido en la cárcel del condado de Franklin con dos cargos de violación.

Si Fuentes es declarado culpable, existe la posibilidad de que sea sentenciado a cadena perpetua sin oportunidad de libertad condicional.

Se presume que Fuentes se encuentra en EE.UU. de manera irregular. En la audiencia que duró 35 minutos, Lynch añadió que “no tener ningún vínculo con esta comunidad que pueda probarse legalmente lo convierte en un riesgo sustancial de fuga“.

El asistente del Fiscal del Condado de Franklin, Dan Meyer, junto con el detective Jeffrey Huhn aseguraron que la menor confesó que Fuentes era el responsable del presunto abuso, además de que el guatemalteco confesó sus actos con las autoridades.

Además aseguraron que se hicieron pruebas de ADN en el feto abortado, y confirmaron que Gerson Fuentes era el padre.

Huhn también mencionó que no encontró registros que indicaran que Fuentes estuviera en el país estadounidense de manera legal.

La jueza Lynch también hizo mención que Fuentes vivía en la misma casa con la menor y la madre de ella.

“Permitirle regresar a esa casa, el impacto traumático y psicológico sería indigno para una presunta víctima“, dijo la jueza.

Judge Julie Lynch rules that Gerson Fuentes be held without bond.

Fuentes charged with 2 counts of rape of 10 yo girl who later traveled to Indiana to get an abortion. Fuentes showed no emotion as he was led by deputies from the courtroom back to jail. pic.twitter.com/guyGgO1LNp

— Lu Ann Stoia (@stoiawsyx6) July 28, 2022