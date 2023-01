2023, un año de retos

El martes de la semana pasada, el presidente de la República, junto a los ministros de Finanzas y de Economía, el superintendente de Administración Tributaria y el presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala presentaron a la opinión pública los logros del año 2022 que van en la ruta de la transformación económica y el desarrollo integral del país, como lo indicaron. Se espera que en 2022 la economía nacional haya terminado con un crecimiento de 4%, la mitad del impresionante crecimiento del 2021 (8%). La inflación estima que cierre en 9.5%, que es alto si lo comparamos con los años anteriores, pero es un porcentaje causado (70%) por factores externos (inflación importada). Las exportaciones crecieron 18.5%, las importaciones crecieron 26.5%, las reservas monetarias se mantienen en alrededor de 20 mil millones de dólares, el tipo de cambio del quetzal vs. el US dólar sin mayor variación si lo comparamos con el inicio del año, incremento de 18.5% de las remesas familiares pasando los 17 mil millones de dólares y deuda sobre el PIB de más o menos 30%, que es la más baja en América Latina. Son resultados positivos del manejo macroeconómico del país, en mi opinión.

Para 2023 informaron que se espera un crecimiento de la economía nacional de 3.5%, inflación anual del 5%, crecimiento en exportaciones de 6%, en importaciones 8%, reservas monetarias en 21.4 mil millones de dólares y un 7.5% de incremento en remesas familiares. Es el último año del gobierno que inició gobernando con la crisis mundial de la pandemia.

Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas. José Santiago Molina

En mensaje de Navidad del rey de España, decía el rey Felipe VI que “las democracias en el mundo, y España no es excepción, están expuestas a muchos riesgos que no son nuevos”. Hay tres que le parecen muy importantes: 1) la división, 2) el deterioro de la convivencia, y 3) la erosión de las instituciones. Dijo el rey que “un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias; la unión, todo lo contrario, las fortalece”. Sobre la convivencia dijo que “se requiere en nuestra vida colectiva el reconocimiento en plenitud de nuestras libertades junto al respeto y la consideración de las personas, a sus convicciones y a su dignidad, que necesita guiarse por la razón”. Y sobre las instituciones dijo que “es necesario fortalecerlas y que sean instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos, atiendan sus preocupaciones, garanticen sus derechos”. Deben ser instituciones “que respondan al interés general con respeto a la Constitución y a las leyes, y sean un ejemplo de integridad y rectitud”.

Hemos vivido en Guatemala los últimos 11 años cada día más división, provocada por pocos, que ha deteriorado la convivencia y que ha politizado la justicia y judicializado la política, especialmente entre 2015 y 2019, y ha hecho que el país no avance a como pudiese avanzar. A los gobiernos les han hecho falta resultados en educación, salud, programas que reduzcan la desnutrición infantil, inversión en infraestructura de primer nivel y falta de transparencia de la gestión pública, dado que quizá el tema principal de medios y redes sociales, que mueve a la ciudadanía, es la integridad y rectitud del manejo de fondos públicos.

En esta joven democracia de casi 37 años es importante fortalecer las instituciones, velar por el cumplimiento de su deber a los servidores públicos y trabajar unidos por el desarrollo del país. El ambicioso proyecto Guatemala No Se Detiene plantea soluciones a los problemas principales del país. Es un proyecto donde unidos el sector empresarial, Municipalidad de Guatemala y el gobierno de Guatemala se han puesto de acuerdo para que por esa hoja de ruta el país avance.