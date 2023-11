6 meses de controversia en la política del país

Hay relajo político desde las elecciones generales del 25 de junio, donde en la elección presidencial ganó el voto nulo y blanco (24.38%), pero que dieron paso a segunda vuelta a la tres veces candidata Sandra Torres (15.9%) y al candidato del cuestionado partido Movimiento Semilla Bernardo Arévalo (11.8%), quien en segunda vuelta (20 de agosto) ganó la elección. Seguidamente pasamos por el río revuelto de las tres semanas de bloqueo de carreteras y ciudades que provocó el Octubre Negro. Y ahora las declaraciones de la comunidad internacional sobre los resultados de la elección, las acciones del MP en el caso Usac Botín Político y la elección de nueva CSJ han generado un nuevo río revuelto donde hay, si fuera un cuadrilátero de boxeo o de lucha libre, uno en cada esquina y los ciudadanos y sus actividades diarias en el centro.

Hay realidades que entender y atender. El Octubre Negro fue un evento en el que la firma de estudios económicos CABI reporta pérdidas diarias de Q811 millones. Para no ir a los datos de impacto macroeconómico como un estimado en pérdida del 1.5% del PIB en el año y otros más, quizá lo recomendable es que se haga una encuesta seria y que pregunten a los agricultores, comerciantes, etcétera, de los lugares más afectados, y de todo el país, cuánto perdieron en esas tres semanas y qué están haciendo para recuperarse. Guatemala es un país que rechaza los bloqueos de carreteras y de ciudades, porque afectan a todos. Somos un país con personas que luchamos por llegar a los estudios y al trabajo. Muchísima de la actividad económica se da en pequeños negocios, unos informales y otros formales. Que a quienes piensan que los bloqueos afectan a las grandes empresas o a los ricos no se dan cuenta de que no es así, sino que afectan a todos. Los bloqueos ilegales no es la ruta adecuada para los interesados en que la fiscal general renuncie. Manifestar pacíficamente sin afectar la libre locomoción es lo legal y correcto.

Es notorio el apoyo internacional que el binomio Arévalo-Herrera tiene, iniciando por el Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos, siguiendo por la OEA y por la Unión Europea. El formato de diálogo al que Bernardo Arévalo convocó donde participan las organizaciones sociales indígenas e instituciones del sector empresarial es un formato importante para mantener las condiciones para que los ciudadanos que día a día nos movilizamos hacia el estudio, el trabajo o por temas de salud o tiempo libre tengamos el gozo de la libertad constitucional de la libre locomoción y de la producción e intercambio de bienes y servicios, que es de lo que vivimos. Lo más importante es que tanto el gobierno actual, los actores de la política del país, las instituciones públicas y las representaciones del sector empresarial, sector académico y la sociedad civil mantengamos el rumbo democrático y se respete la alternancia del poder y el marco constitucional de derecho.

Guatemala necesita salir de estos casi seis meses de incertidumbre política que han ocasionado pocas personas de pocas instituciones puestas a la luz pública por los medios de comunicación y poniendo esquinas del cuadrilátero político muchos que generan opinión en las redes sociales. Revisemos el día a día de Guatemala: tráfico por los accesos a la capital para ir al trabajo (noviembre, ya muchos de vacaciones) o a sus “mandados”, tráfico por las carreteras del país en tiempos ridículos por falta de mantenimiento de carreteras, tráfico de transporte pesado desde la producción al consumo, puertos y fronteras. El ADN del guatemalteco es libertad y trabajo.

Necesitamos liderazgos serios, no confrontativos, que resuelvan la crisis política que nos mueva todo al camino de la ley y el orden, vigilando la transparencia en la gestión pública.