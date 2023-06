A diez días de las elecciones generales del 2023 desconocemos quienes serán todos los candidatos que aparezcan en las boletas debido a que todavía existen muchos amparos sin resolver. Es una pena pero estas elecciones se darán de la peor forma posible debido a la enorme incertidumbre. No me extrañaría que poca gente llegue a votar ya que existe poca motivación e interés debido a lo complejo que ha sido el proceso.

Los candidatos que van a la cabeza no entusiasman para nada. Cada encuesta coloca a diferentes candidatos entre los ganadores pero ninguno con una cantidad de votos que llegue tan siquiera a una quinta parte de los votantes. Lo que esto indica es que tendremos un Congreso muy dividido, lo cual es bueno por un lado pero conociendo nuestra idiosincrasia, se prestará a negociaciones políticas que podría implicar corrupción de distintos grupos para lograr un bloque mayoritario en favor del gobernante. Esto es así aquí y en cualquier parte del mundo. No nos engañemos, es puro Public Choice.

Los candidatos que van a la cabeza parecen “Santa Claus”, por la cantidad de ofrecimientos que hacen en todos lados. Se han vuelto populistas pero recordemos que esto es parte de la campaña. Tratan de atraer el voto de la mayor cantidad de personas posibles. A mí en lo particular me cansa escuchar tanta promesa populista. Lo que me apena es que todos van a resolver todos los problemas de Guatemala si votamos por ellos, como por arte de magia, interviniendo más, ofreciendo más, regalando cosas, bajando precios… Pero todo esto lo ofrecen a través de mayor gasto público cuando en realidad la verdadera forma de bajar el costo de la vida es bajando el costo de tener gobierno, es decir, disminuyendo el gasto público. Me pareció muy acertada una publicación de Luis Pedro Álvarez en la que proponía las 5R para un buen gobierno: (1) Reducir Impuestos (2) Reducir gasto (3) Reducir deuda (4) Reducir burócratas y (5) Reducir Regulaciones.

En efecto, considero que estos cinco puntos son fundamentales para que nuestro país logre un crecimiento económico de dos dígitos para lograr mejorar el nivel de vida de sus habitantes lo más rápido posible. Y considero que el orden debería ser al revés: Primero reducir y eliminar regulaciones. Con una simple ley que ponga fechas de caducidad a todas las demás leyes y regulaciones bastaría. Para que una ley siga en vigencia debería ser refrendada por los diputados del Congreso, de lo contrario desaparecería. Así la enorme cantidad de leyes y regulaciones que nos agobian disminuirían y sólo quedarían las más importantes.

Lo demás, será consecuencia de esta reducción de leyes y regulaciones ya que se reduciría la burocracia. Aunque en este punto podría sugerirse que no se contratarán nuevos puestos sino que se reubicarán los existentes y si alguien renuncia, no se sustituirá contratando ninguna nueva persona. Si el puesto es muy importante se reubicará a alguien de otro puesto que ya no tenga sentido que exista. El siguiente punto es la reducción de la deuda, obviamente si hay menos regulaciones y menos burocracia disminuirá el gasto y por lo tanto, no se necesitará nuevo endeudamiento y la actual irá disminuyendo. Además de la reducción de deuda se puede disminuir el gasto eliminando aquellas actividades que no son propias del gobierno y asignarlas a mejorar y fortalecer nuestro sistema de seguridad y justicia que es precisamente la principal función de cualquier buen gobierno. Con todo esto, no harán falta más impuestos de tal modo que hasta se podrán eliminar algunos o incluso reducir tasas. Pensemos en esto como guía para ver por quién votar.

A diez días de las elecciones, ¿ya sabe Ud. por quién votar?