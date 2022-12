Estamos a las puertas de otro proceso electoral. Los guatemaltecos votaremos por la dupla presidencial, diputados para el Congreso y alcaldes de los diferentes municipios del país. Es importante resaltar que desde que Guatemala inició su proceso democrático las elecciones han sido limpias, pero eso no ha garantizado que el país mejore al nivel que debería hacerlo. Seguimos con enormes carencias de seguridad, justicia y oportunidades de mejora del nivel de vida. ¿Por qué?

Porque un proceso electoral solo implica cambio de autoridades, de puestos, pero no del sistema. No es cambiando a las personas como se soluciona el desastre que tenemos, sino cambiando al sistema para hacerlo inmune a cualquier actitud discrecional de quien ocupe un nuevo puesto. La razón por la que hay tanta gente emigrando al país del norte es precisamente porque allá hay todo eso que nos falta aquí, hay más seguridad, justicia y abundan las oportunidades económicas que son las que permiten que mejore el nivel de vida de tanta gente. ¿Cómo puede un guatemalteco abrir su negocio, por más pequeño que sea, si al poco rato es víctima de extorsiones y robos? ¿Qué incentivo hay para quedarse a producir en este país cuando la inseguridad está en todos lados?

Si queremos cambiar a Guatemala debemos promover un cambio en el sistema. No es posible que el tema de inseguridad siga como está. Las extorsiones están acabando con los emprendimientos. ¿Qué hacer para que quienes lleguen al poder promuevan estos cambios? Queremos un país donde las oportunidades florezcan y así la gente no tenga que buscarlas fuera del mismo. Para ellos hay que comenzar con el tema de Seguridad y Justicia. Esta es la principal función del gobierno. Si tan solo nos dedicáramos a resolver este problema, las oportunidades se multiplicarían de inmediato. En las encuestas que se hacen cada cuatro años sobre los temas más preocupantes y urgentes en Guatemala siempre están dos que van de la mano: La falta de seguridad y Justicia y la falta de oportunidades de mejora de vida (falta de empleo, de inversión, etc.).

Guatemala necesita un cambio y se debe comenzar fortaleciendo la seguridad y la justicia. Ramón Parellada Cuadrado

Para lograr inversiones en el interior del país, donde la gente carece de empleo y oportunidades, se necesita hacer cambios valientes, no solo en el tema de seguridad, sino también en infraestructura y condiciones laborales. Los salarios mínimos y los famosos derechos laborales adquiridos impiden el establecimiento de empresas en el interior. Eliminar los salarios mínimos es urgente y necesario. Alguien me dirá que cómo es posible que piense así. La razón es que, si analizas seriamente lo que ocurre en el interior, mucha gente no gana nada porque no tiene trabajo. Es preferible que gane algo a nada. En la medida en que las empresas inviertan y se establezcan porque tienen seguridad, porque hay certeza ante la ley de que sus inversiones serán protegidas, porque podrán pagar los salarios de mercado del lugar, entonces solo así generarán valor para toda la sociedad. Generarán riqueza para los que viven donde se establezca la empresa y para el resto del país. La gente que hoy no tiene ingresos comenzará a tenerlos, y eso generará actividades secundarias de comercio e industria. En la medida en que más empresas inviertan, la competencia por mano de obra se incrementará y solo así los salarios aumentarán.

Estos puntos son claves para lograr que nuestra Guatemala pueda tener crecimientos económicos de dos dígitos. Esto es real, no es demagogia. Al escuchar a los candidatos asegurémonos de que estén claros con estos temas. Guatemala necesita un cambio y se debe comenzar fortaleciendo la seguridad y la justicia.