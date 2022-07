A un año de las elecciones

Estamos a menos de un año de las elecciones para presidente, vicepresidente, alcaldes y diputados en toda Guatemala (25 de junio de 2023). De haber una segunda vuelta para presidente y vicepresidente, se llevaría a cabo el 20 de agosto de 2023. La nueva ley electoral impide que los candidatos comiencen su campaña de propaganda antes de la convocatoria oficial por parte del TSE (Tribunal Supremo Electoral) la cual se llevará a cabo el 20 de enero de 2023. Recomiendo releer la publicación de Tópicos de Actualidad del CEES (Centro de Estudio Económico-Sociales): “Prioridades para el próximo gobierno” en https://www.cees.org.gt/actualidad/diez-prioridades-para-el-proximo-gobierno-2020. Estas sugerencias son fundamentales para lograr un mayor crecimiento económico y multiplicar las oportunidades de mejora de nivel de vida de todos los guatemaltecos. Por eso, es clave que el votante se involucre en entender qué ofrece cada candidato y qué es lo que en realidad deberíamos pedir. Y lo mismo diría para los candidatos, que entiendan cómo generar más riqueza en este país, no haciendo más cosas sino dejar que las hagan los demás sin meterles zancadilla.

El político no es diferente a cualquier otra persona, busca sus propios intereses y esto significa buscar votos. Ramón Parellada Cuadrado

El primero y más importante de todos los temas es el de Seguridad y Justicia. Siempre, en las encuestas de todas las elecciones de las que tengo memoria, este tema es el principal. Pero este tema va acompañado de otro, el económico, ya que la gente se queja de faltas de oportunidades y de ahí la gran cantidad de guatemaltecos que van al país del norte en busca de mejores condiciones de nivel de vida. La economía y la Seguridad y Justicia van de la mano. Una empresa no invierte capital si no tiene la certeza jurídica de que recuperará lo invertido y evitará la expoliación de su propiedad. De la misma manera, no puede sostenerse una empresa que además de pagar impuestos para obtener a cambio seguridad y justicia debe pagar a los mareros para que los dejen trabajar en paz.

Se habla de corrupción como si fuera el principal problema pero considero que no lo es. El principal problema es nuestro débil sistema de seguridad y justicia. Con un verdadero sistema de justicia la corrupción disminuiría. De haber certeza ante la ley de que los que cometen actos corruptos pagarán por sus acciones, más gente denunciaría y esto sería un importante disuasivo. A nivel de lo que ofrecen los gobiernos, el que más ofrece suele ser el más corrupto. No nos engañemos. El mejor candidato es el que se concentre en reforzar la Seguridad y Justicia del país y no el que ofrece mil cosas a costa de incrementar el tamaño del gobierno y meterse en temas que no le corresponden. La gente en lo privado puede hacer todo de mejor manera que lo hace el gobierno. El gobierno no sólo es ineficiente por naturaleza (recolecta impuestos lo cual es costoso, los mueve de un lado a otro y los asigna a ciertas funciones que mientras más complicadas sean, mayor será la ineficiencia y corrupción). Así, el mejor candidato es el que hable de reducir el tamaño del gobierno en todo aquello que no es parte de su función principal y fortalecer el sistema de Seguridad y Justicia. Esto no quiere decir que no se puedan hacer de forma privada. Es más, hay que aprovechar a la gente en lo privado a que administre gran parte de la seguridad y de la justicia. Lo harán mucho mejor, más barato por su mayor eficiencia.

