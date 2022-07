Acabemos ya con todas las restricciones por covid

Después de haber vivido estados de Excepción, toques de queda, cierre de empresas, de transporte urbano, paralización de casi todo el país, obligaciones de uso de mascarillas, emisión monetaria desenfrenada, políticos paranoicos metiéndole miedo a la población y asustados por los expertos de las Naciones Unidas y otros organismos afines, podemos afirmar que no se justificó para nada toda esa violación a los derechos y libertades individuales.

¿Quién va a pagar las consecuencias de las vidas perdidas por todas esas imposiciones de los gobiernos? Ramón Parellada Cuadrado

Esa forma de atemorizar a la gente sin tener certeza de lo que ocurre ha sido de una enorme irresponsabilidad. ¿Quién va a pagar las consecuencias de las vidas perdidas por todas esas imposiciones de los gobiernos? ¿Cómo es posible que hasta ahora nos demos cuenta de todos los errores cometidos en nombre de una ciencia que resultó manipulada por intereses oscuros? Un buen número de artículos publicados en revistas científicas, las más prestigiosas, relacionados con el covid, tuvieron que ser retirados o aclarados en un segundo artículo por errores en su primera publicación.

El mundo debe volver a sus principios de no violar bajo ningún pretexto los derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad. La responsabilidad de cuidarse recae siempre y exclusivamente en la persona humana. En nadie más. Y la gente no es tonta, sabe cuidarse y escoger qué es lo que más le conviene. Si la gente ve que las mascarillas le sirven y le protegen, las utilizará. Si la gente considera que aislarse es la solución, lo hará libre y voluntariamente. Si ve que vacunarse reduce el riesgo, no lo dudará y se vacunará. Pero todas las exigencias mundiales actuales del uso de mascarillas por donde quiera que se ande sobran. Todavía te obligan a usar mascarillas en muchos países en ciertos lugares, y resulta que ahora se sabe que las mascarillas que sirven son pocas, KN 95 y similares, si y solo si se coloca adecuadamente en la cara, cubriendo nariz y boca, y que se la cambie con bastante frecuencia. ¿Ya analizó su propio caso? ¿Qué mascarilla utiliza? ¿Se la coloca como debe ser? ¿La cambia con suficiente frecuencia? Yo hice estas preguntas a varias personas. Algunos me decían que tenían la mascarilla de tela desde hace como tres meses, no se la colocaban correctamente y no la cambiaban ni lavaban. Esto hace que el uso de la mascarilla, tal como la hemos visto actualmente, no sea adecuado. Lo mejor es, como mencioné antes, que cada quien la use libre y voluntariamente si considera que le conviene. Y para ello tendrá que investigar bien cuál es la mejor y convencerse de sus beneficios.

Lo mejor que ha podido pasar este año es que el virus mutara hacia variedades mucho más contagiosas pero con menos letalidad. De esta forma, más gente se enferma sin mayores consecuencias. Claro está, quienes tienen algún factor de riesgo deben cuidarse más, pero la inmunidad de rebaño se está alcanzando porque aquellos que no consideraban prudente vacunarse y se han enfermado ya adquirieron anticuerpos.

Creo que el estar expuesto a virus y bacterias hace que el organismo se adapte y tome una mayor resistencia a los mismos. Lo contrario hace que nos debilitemos ante estos virus y bacterias. No digo que no hay que cuidarse. Cada uno sabrá cómo debe hacerlo. Pero lo que no es aceptable, bajo ningún punto de vista, es la imposición de gobiernos al restringir nuestros derechos y libertades individuales. Una de las consecuencias actuales que estamos sufriendo por estas restricciones es la tremenda inflación, por la exagerada emisión monetaria en la que incurrieron casi todos los países del mundo. ¿Cuánto daño no se ha hecho a las personas por todo este sinsentido económico?