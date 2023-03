La Academia de Geografía e Historia de Guatemala cumple cien años de existencia el 15 de mayo de 2023.

Fundada en 1923 por un grupo de intelectuales de esa época, ha reunido a lo largo de su vida a 225 socios activos. En la actualidad hay 33 socios activos. Está en proceso la incorporación de socios ya aceptados y se abrió un nuevo proceso para incorporar nuevos investigadores. Los fundadores decidieron que hubiera hasta un máximo de 50 miembros.

Para conmemorar los cien años se organizó el Congreso Conmemorativo de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala en su Primer Centenario, los días 21 y 22 de marzo de 2023, con 38 ponencias.

Una forma de conocer la vida de la Academia es a través de mi propia experiencia. Fui formado en el Banco de Guatemala como investigador económico. Empecé a escribir artículos semanales a partir de 1985 hasta la actualidad, inicialmente sobre la coyuntura económica, lo que ocurría en el país.

Fui invitado a participar escribiendo un artículo para la Historia Económica General de Guatemala, de la Asociación Económica del País y de la Fundación para la Cultura y el Desarrollo. En el Tomo IV titulé el artículo La deuda externa, que se refiere a la deuda inglesa en el siglo XIX. A raíz de esa participación acudí a algunas reuniones de historiadores e investigadores que en ese entonces no conocía, y me sentía extraño en ese ambiente, dado que mi formación era de Economista. Sin embargo, a principios del siglo XXI empecé a escribir recurrentemente en Prensa Libre sobre historia monetaria y bancaria, y luego sobre historia económica en general.

Se organizó el Congreso Conmemorativo de la Academia en su Primer Centenario (1923-2023). José Molina Calderón

Desde que empecé a trabajar en el Banco de Guatemala inicié la adquisición de libros, y poco a poco fue creciendo hasta llegar a más de 1,700 títulos especializados en historia económica de Guatemala.

El 11 de octubre de 2010 ingresé a la Academia, y cuando fui entrevistado me preguntaron si tenía algún comentario. Les indique que no solo les agradecía la invitación de participar en la Academia, sino que consideraba que por mi edad en ese entonces poco podría contribuir en las investigaciones para la Academia. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que he publicado 16 libros, tres de ellos antes del ingreso a la Academia. De tal manera que por pertenecer a ella fui estimulado a escribir y publicar libros y dar conferencias.

La Academia invita a sus socios a por lo menos dar una conferencia anualmente, lo que he podido hacer, y en algún año he presentado dos temas distintos ,también en fechas diferentes.

La Revista Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, surgida en 1924, que también en 2024 cumplirá su centenario, ha tenido una vida anualmente ininterrumpida, lo que la convierte en la revista científica más importante y especializada en Guatemala. Cuenta con más de 2,700 artículos, y cuando se empiezan a leer, especialmente los más antiguos, queda uno prendido, por su contenido.

En 1929 se inició la publicación de la Biblioteca Goathemala, que es una colección que reúne a los historiadores y cronistas más importantes de la época colonial.

Dados los avances tecnológicos, se ha procedido a la digitalización de Anales y de la Biblioteca Goathemala. Esta nueva tecnología es gracias al apoyo del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (Cirma), y pueden consultarse en forma gratuita en el sitio de internet archive.org. Las conferencias mensuales de la Academia pueden seguirse en Facebook.