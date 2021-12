Adiós 2021, bienvenido 2022

Mañana celebraremos el último día de este año. Un año difícil porque la pandemia nos mantenía a raya en base a un arbitrario semáforo. Un año de restricciones y arbitrariedades que coartan los derechos individuales especialmente la libertad de las personas. Un año para reflexionar sobre la importancia da la libertad y responsabilidad individual.

Sin libertad, seremos esclavos y borregos de las arbitrariedades de quien nos gobierne. Ramón Parellada Cuadrado

El año terminará con un crecimiento económico que no habíamos tenido en cuarenta años, pero no es más que una recuperación de la pérdida que tuvimos en 2021. Celebremos en verdad cuando tengamos cuarenta años de crecimiento económico promedio de dos dígitos. Hasta ahora hemos tenido un crecimiento del 3% real del PIB que equivale a 1% real per cápita lo cual es mediocre para un país tan pobre como Guatemala.

¿Por qué hay gente que acepta que otros impongan en sus vidas restricciones coartando su libertad? ¿Por qué no hay más voces protestando contra tanto abuso de autoridad y poder? Creo que la gente actúa de buena fe, creyendo mucho de lo que los gobernantes dicen y aceptando restricciones que al final no sólo afectan sus libertades sino el derecho a disfrutar de mayores oportunidades de nivel de vida. Esto no es tan evidente y por eso la gente no se da cuenta al inicio. Pero con el tiempo, la gente anhela su libertad. Actuar en libertad no significa ser irresponsable. La libertad y la responsabilidad son dos caras de la misma moneda.

Esta reflexión me lleva a pensar en los cambios políticos que está sufriendo América Latina. Honduras se volcó hacia la izquierda radical no porque crean que sea mejor sino porque estaban cansados de la corrupción de los que gobernaban hasta ahora. Chile se volcó a la izquierda radical porque hay falta de entendimiento de qué cosas hacen prosperar al país. Chile dejará de ser el país de referencia del crecimiento económico mayor de Latino América. En Perú, la división de poderes mantiene al presidente limitado de cometer barbaridades. Un presidente de la izquierda radical que ganó por el voto de rechazo que tenía su oponente. Las cosas pintan mejor para Ecuador donde vuelve a reinar la libertad, aunque el presidente también tiene restricciones por la división de poderes. Argentina ha tenido un cambio positivo en la composición de sus diputados y ahora hay un poco más de esperanza, pero el peronismo ha estado destruyendo el nivel de vida de sus ciudadanos. Ni hablar de Cuba, Venezuela y Nicaragua que son países donde se ha destruido la riqueza y el poder absoluto lo tienen sus ilegítimos dictadores.

Faltan dos años para las elecciones en Guatemala y creo que hay que pensar seriamente que queremos para este país. Sea cual sea la opción que se nos presente debemos escoger siempre la que nos de mayor libertad. Con libertad podemos escoger responsablemente que hacer con nuestras vidas. Sin libertad, dejando que otros impongan sus criterios sobre nuestras vidas, seremos esclavos y borregos de las arbitrariedades de quien nos gobierne.

Que razón tenía Cervantes en El Quijote cuando escribió este hermoso párrafo: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”. (II, 58)

Espero que el 2021 esté lleno de libertad y prosperidad para mis lectores, sus familias y todos los guatemaltecos.