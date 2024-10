Meta humanos

Aerómetro, tráfico y soluciones de fondo

¿Podrá salir Guatemala del colapso vial en el que está sumida la ciudad capital y la mayoría de ciudades intermedias? Para hacerlo, necesitamos empezar por cambiar dos paradigmas que se han instalado en el inconsciente colectivo guatemalteco y que nos han llevado a este caos que día a día empeora. El primero está relacionado con nuestra adicción al carro individual, que nos impide imaginarnos utilizando otras formas de transporte. El segundo es la creencia de que el transporte público es solo para los desafortunados que no pueden comprar un carro (o ni siquiera una moto). Esta mentalidad, tanto individual como colectiva, nos ha llevado a saturar el espacio público con carros, motos y pasos a desnivel.

Romper este círculo vicioso requiere imponer orden con una visión sistémica, enfocada en mover personas en lugar de tratar de que quepan más carros. Es necesario invertir decididamente en infraestructuras de calidad para que todos, sin excepción, podamos acceder a calles completas. Dicho de manera técnica: Movilidad Multimodal. Banquetas, ciclovías y un sistema integrado de transporte público. Así lo han hecho las ciudades que funcionan, porque es la única forma de reducir la cantidad de vehículos en circulación para poder reducir el tráfico. La visión sistémica nos permite entender que el problema no se resuelve abordando partes aisladas, con infraestructuras ineficientes que no se conectan con el entorno desordenado e incompleto que hemos permitido que se degrade con el paso de los años. Hablar de realizar algunos proyectos solo en ciertos puntos de la ciudad, invirtiendo en pequeños tramos que no conectan entre sí, sin pensar en cómo las personas van a acceder, especialmente cuando ni siquiera hay banquetas para llegar a un aerómetro, demuestra que aún no hemos comprendido cómo resolver de fondo un reto mayor, complejo y nuevo para todos nosotros. Necesitamos escuchar a quienes lo han hecho.

Pedro Ortiz, exalcalde de Madrid, vino a Guatemala hace seis años, gracias a la iniciativa de Fundesa y Pronacom, y entendió claramente lo que la ciudad de Guatemala debe hacer para crear un nuevo modelo de movilidad que verdaderamente resuelva la conectividad de millones de guatemaltecos. (Pronacom tiene el estudio).

En temas de administración, se necesita una gestión de la movilidad a escala metropolitana, que organice el sistema de transporte público y conecte la ciudad de Guatemala con los municipios conurbados (Villa Nueva, Mixco, Santa Catarina, entre otros). En infraestructura, para conectar la capital con los municipios, la inversión que más nos conviene por su costo-eficiencia se llama BRT (Bus Rapid Transit o Metro de Superficie), y es la que debe construirse en todos los ejes principales, incluyendo la Roosevelt. Ya tenemos Transmetro en la Aguilar Batres, pero todavía no funciona como debería porque aún no forma parte de un sistema que en verdad conecte con otras redes.

El nuevo sistema debe complementarse con alimentadores de TuBus que ingresen en todas las zonas y rutas medianas. Para rutas cortas, se debe recuperar la infraestructura peatonal que está destruida: banquetas cómodas e iluminadas, con cruces seguros en las calles para que, al salir del sistema de buses, podamos caminar a nuestros destinos. El sistema se vuelve más sostenible cuando se complementa con redes de ciclovías seguras e interconectadas, ideales para un país en donde la mayoría son jóvenes menores de 30 años.

Nos vemos el próximo martes en el Simposio de la Movilidad, en el Centro Cultural España. Comienza una nueva era.