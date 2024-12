Catalejo

Algunas consideraciones sobre nuestra oscura realidad



Al analizar la realidad política nacional como es, no como quisiéramos, emergen verdades dolorosas y/o inverosímiles.

El Congreso sigue haciendo ridiculeces, como lo muestra el cuadro de los pseudopartidos, sus diputados y las divisiones internas de sus grupos, algunos de apenas uno o dos miembros, a causa de las ambiciones personales de sus miembros.

De los 16, solo los siete primeros pueden hablar de reuniones de “jefes de bloque” por tener suficientes miembros para aplicar este término: Vamos, UNE, Semilla, Cabal, Viva y Valor; del resto, Todos, tiene 6; Bien y Vos, 4; Creo y Victoria, 3; Azul y Unionista, 2; los últimos tres, Winaq, Elefante y Cambio, tienen uno, quien es ¡jefe de sí mismo! pero con dietas por sesión, además de sueldo, ahora aumentado a Q51 mil mensuales, más aguinaldo y granjerías. La Corte de Constitucionalidad, en un amparo provisional —sin efecto legal antes del voto definitivo— rechazó el aumento pero preparó el terreno para beneficiarse al ordenar al Congreso “reconsiderar” el aumento y rechazó la indemnización. De seguro piensan en su futuro al dejar el puesto.



La aprobación del aumento se hizo con base a un documento con firmas ilegibles, sin nombre abajo, a las 5 am, de una sesión con licores obsequiados por algún curulero. Del diente al labio, Semilla, Unionista, Vos y Winaq no votaron en contra y rechazaron la medida, pero después de eso su silencio fue sepulcral. El resultado entonces fue contraproducente en su totalidad para quienes no les agrada la pérdida de tiempo. Según recuerdo, por un lado todo, hasta lo más absurdo, es tema de amparo, pero al existir la posibilidad del rechazo sin conocerlo a fondo, la decisión definitiva debería ser “más rápido que inmediatamente”, de entrada (in límine), al tener cientos de decisiones pendientes y sobre todo por el alto costo del sistema jurídico y legislativo para el erario.



El listado del inicio de esta columna muestra además lo absurdo de los nombres escogidos para los partidos, otra fuente de risa amarga. Azul, Bien, Cabal, Cambio, Creo, Elefante, Semilla, Todos, UNE, Valor, Viva, Valor, Vos, Winaq (una palabra en idioma maya, por eso no agregada a los absurdos nombres anteriores). En el pasado, hubo nombres relacionados con términos políticos: Democracia Cristiana, Movimiento de Liberación Nacional, y Democrático Nacionalista, Institucional Democrático, y otros, todos fallecidos de inanición. Hoy, los miembros de los “partidos” deberán identificarse como azulista, bienista, cabalista, cambista, elefantista, semillista, todista, unista, valorista, vosta. La terminación “ista” significa “perteneciente a” algo. Da risa… ¿o no?



Mientras, los mareros se han dedicado a extorsionar a transportistas para exigirles el “aguinaldo” y mañana es la fecha para pagarla y no ser víctimas de delitos y crímenes ordenados desde las cárceles. El ministro de Gobernación guarda un silencio comparable al de los diputados, y “LaMunideQuiñónez” tiene en la calle a la PMT causando embotellamientos al detener a transportistas pesados, vehículos y autorizar un desfile navideño ¡en el Periférico! Ante este panorama, hay dos resultados: internamente, el abandono del interés por participar en la conducción del Estado, y fuera de las fronteras guatemaltecas, la pérdida de la confianza a los inversionistas foráneos y locales por colocar su dinero donde la fuerza y el respeto a las leyes son espejismos del Sáhara.