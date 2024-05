POR LA LIBERTAD

¿Ampliar el presupuesto o reducir el gasto?

Los guatemaltecos necesitamos urgentemente más oportunidades de mejora de nivel de vida y eso solo se puede lograr con más inversión de capital.

El gobierno de Arévalo, a través del Ministerio de Finanzas, quiere ampliar el presupuesto en Q14 mil millones. Apenas puedo creer que a estas alturas del año todavía piensan en una ampliación del presupuesto cuando ellos mismos decían que por la corrupción del país el presupuesto sobraba. Pero no es lo mismo verla desde fuera que estar adentro y eso lo entiendo. De todos modos, considero que lo primero que debió hacer el gobierno es revisar y reducir los gastos del gobierno antes de imponerle más cargas a los guatemaltecos.

La gente quiere que los dejen tranquilos, en paz, para poder invertir, producir y generar riqueza.

El gobierno obtiene sus ingresos de los impuestos y deuda. Los impuestos deben ser la fuente que debería cubrir todos los gastos. No debería haber deuda. Un gobierno debería funcionar exactamente con los ingresos que recibe por impuestos. Si acaso hay deuda debería ser por algún pequeño desfase en flujo de caja que suele ocurrir naturalmente en ciertas épocas el año. Al pedir una ampliación presupuestaria sin más están diciendo que no les alcanza el dinero para lo que quieren hacer. Lo que veo es más burocracia y despilfarro, creación de nuevos puestos y oficinas reguladoras debido a las leyes que quieren aprobar (aunque el Congreso no las termina de aprobar, lo cual da cierta tranquilidad a los guatemaltecos que tributamos) y más cargas pesadas sobre los hombros de los guatemaltecos que buscan desesperada alguna oportunidad que nunca llega. Este gobierno está aplicando medidas keynesianas pero mal entendidas. Ni el mismo Keynes lo aceptaría. Pero al estilo de los que lo interpretan modernamente piensan que con más gasto de parte del gobierno el país estará mejor, cuando es lo contrario, se necesita menos gobierno, menos burocracia, menos carga tributaria y menos intervención estatal para que la economía en lo privado pueda crecer a un mayor ritmo.

El ministro de Finanzas debería salir explicando por qué el gasto que tenemos y dónde se debería cortar. Pienso que hay muchos ministerios que son un verdadero despilfarro y que se han hecho para frenar las iniciativas empresariales. Como si a propósito hubiera una consigna en fastidiar cualquier nuevo emprendimiento. La gente quiere que los dejen tranquilos, en paz, para poder invertir, producir y generar riqueza. Pero lo contrario es la norma. Yo no me imagino a una familia que de la noche a la mañana se levanta y dice hoy voy a pedir un incremento en mi salario del 14%. Por supuesto que no se lo darían. O voy a incrementar el precio de mis productos lo suficiente para tener un 14% más de ingresos. Entonces, ¿por qué el gobierno tiene esas malas ideas de solicitar un incremento del 14%? (lo que piden sobre lo real que se espera ejecutar en este año que es casi Q100 mil millones).

Mi sugerencia es revisar el gasto y reducirlo drásticamente. Se pueden cerrar algunos ministerios y dependencias, se pueden revisar todas aquellas funciones que no le corresponden al gobierno y que las pueden llevar a cabo mejor personas y empresas en lo privado. Este gobierno quiere abarcar tanto que olvida su función principal de seguridad y justicia (está peleando con la justicia). Reducir el gasto público es un trabajo difícil. La tendencia siempre es a gastar más. Pero si se logra hacer aun a costa de perder popularidad, entonces tendremos que aplaudir. Por el momento, ampliar el presupuesto, cosa que dudo que se logre, es un abuso por parte de quienes nos gobiernan. Los guatemaltecos necesitamos urgentemente más oportunidades de mejora de nivel de vida y eso solo se puede lograr con más inversión de capital. Esas oportunidades se darán con menos trabas, menos carga estatal y más libertad.