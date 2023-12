Dejando atrás todas los aciertos y falencias pasadas es necesario que,‭ ‬a partir del nuevo año,‭ ‬como bien lo expuso Jean Bodin en su magistral trabajo De república‭ (‬1576‭)‬,‭ ‬el carácter soberano del poder público como garantía y seguridad de la nación buscando una total uniformidad de fe.‭ ‬La potencial fuerza disgregadora de instituciones y personas que poco a poco deben entender que un pueblo se integra con un gobernante por mutuo consentimiento.

Una actitud consciente para lograr el equilibrio de todos en sus distintas manifestaciones aun de instituciones que por su propia naturaleza son polémicas y controversiales o por aquellas que durante décadas han sido permeadas por el abandono de sus ideales implica un ejercicio de buena voluntad para resolver las cosas en la República de Guatemala,‭ ‬país pequeño pero tan importante en la geopolítica,‭ ‬en Iberoamérica y en las relaciones bilaterales con países occidentales y orientales en su forma de pensar.

Una cosa queda clara,‭ ‬el poder civil debe ser reconocido para separar la fuerza política y de sacralizar o satanizar a unos y otros.‭ ‬Es importante mencionar la Epístola a la Tolerancia,‭ ‬del filósofo John Locke,‭ (‬1689‭)‬.‭ ‬Esta hace referencia al poder político de entender sus propios límites y dejar espacio para la conciencia individual arrogándose fuerza en algo que solo pertenece al ámbito de la libre voluntad de una nación secularizada.‭ ‬El Estado no debe ser una amenaza para la sociedad jugando el ignominioso papel que jugó la Santa Inquisición en los momentos más oscuros de la historia humana.

Las enmiendas a la Constitución de Estados Unidos de América en cuanto a los procesos de grandes odios y abusos marcaron un verdadero espíritu de la ley en su momento y que sin formar parte sustantiva de la misma enmiendan aquello que la evolución social ‭ ‬marca como armonía entre el poder civil,‭ ‬las élites de gobierno y suprimir toda competencia adquiriendo su constitución fuerza y coherencia nueva evitando una polémica destructiva,‭ ‬un engaño de actores o un vacío de poder creado por librepensadores clandestinos.

Aprendimos que ni el exceso de discurso legal,‭ ‬ni el entusiasmo de los oponentes construye la paz.‭ ‬La tiranía espiritual daña la verdad simple universal y comprensible.‭ ‬Debemos encontrar una ruta moral e intelectual en‭ ‬2024‭ ‬que nos sitúe entre los pueblos civilizados de alta cultura que descansa en un suelo con una milenaria historia.‭ ‬Tuvo que alzar la voz Césare Beccaria,‭ ‬Dei delitti e delle pene‭, ‬al hablar de distinguir entre crimen y disenso,‭ ‬entre resarcimiento social y expiación moral voluntaria.‭ ‬José II de Habsburgo siempre admitió la prosperidad pública fijando el poder a quien lo posee por el bienestar de Estado.

No podemos fundamentar el‭ ‬2024‭ ‬sobre el trauma revolucionario.‭ ‬El término revolución es desmantelar a un alto costo instituciones que han garantizado la función estabilizadora de los actores sociales que se consideran irrenunciables porque son los principios de la fe democrática.‭ ‬La clase culta guatemalteca es antiliberal no totalitaria,‭ ‬no socialista procurando un gobierno no extremista de izquierda o derecha donde se reconoce la política,‭ ‬la ciencia,‭ ‬la moral,‭ ‬la sociabilidad y la organización de un país republicano constitucionalista.

La fragilidad de iniciar un‭ ‬2024‭ ‬con antagonismos pierde fuerza, pues se debe buscar un acercamiento con todos los que hicieron su aporte en ese vendaval de‭ ‬2023‭ ‬y procuran un bienestar pacífico en‭ ‬2024.‭ ‬Feliz año Nuevo