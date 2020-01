Año nuevo con gobierno nuevo

Faltan cinco días para que el nuevo gobierno tome posesión. Yo soy positivo, pero no creo que un gobierno con el sistema cortoplacista que tenemos en nuestro país cambie mucho las cosas. Pero si se actúa con una mentalidad de largo plazo, entonces podremos comenzar con el cambio que necesita el país.

¿A qué me refiero? Los cambios en materia económica y desarrollo de un país no ocurren de la noche a la mañana. Toma años y hasta generaciones ver los nuevos niveles de bienestar que implica tomar y mantener medidas acertadas. Con esto no quiero decir que no debamos actuar para mejorar, ya que se puede hacer mucho desde. Veamos algunas cosas que el gobierno puede hacer de inmediato, cosas que pueden hacer que el crecimiento económico se incremente al doble o al triple del promedio que hemos tenido en los últimos 30 años.

En primer lugar, hay que reconocer que el gobierno es quien ha estado frenando el crecimiento económico. ¿Cómo? Con exceso de regulaciones, permisos, licencias, trámites que son engorrosos y toman mucho tiempo. La primera cosa que debe hacer el gobierno es no estorbar, debe desregular y simplificar y concentrarse en su función principal. Cualquier actividad pacífica que voluntariamente quieran hacer los habitantes de Guatemala no debe ser autorizada ni sujeta más que al respeto de derechos ajenos, lo cual ya está contemplado en nuestra constitución.

En segundo lugar, debemos trabajar para cambiar nuestro débil sistema de justicia y reforzarlo. No puede ser que una vez otorgados permisos a empresas que vienen al país con inversión extranjera se les cambien las reglas del juego a medio camino así porque sí, dejándolas con todo su capital invertido perdiéndose en el limbo. Esa inseguridad jurídica nos ha hecho mucho daño, especialmente a los más pobres. Una forma de resolver el problema es despolitizando y desjudicializando nuestras cortes, tanto la CSJ (Corte Suprema de Justicia) como la CC (Corte de Constitucionalidad).

En tercer lugar, apostar por una apertura comercial total sin precedentes. Esto implica eliminar todos los aranceles y permisos de importación. La ventaja para los más pobres del país es que se incrementaría la competencia a nivel mundial. Los productos serían más baratos y de una gran cantidad de calidades. Se acabaría la corrupción porque se eliminaría la discrecionalidad en las tasas de aranceles por diferentes conceptos que a veces existen para un mismo producto. El tiempo de contenedores desde que atraque un barco hasta que el contenedor esté en la bodega del importador se reduciría drásticamente con una enorme cantidad de ahorros para todo el mundo. Lo poco que se recauda en aranceles no es justificación para seguir manteniendo un sistema obsoleto, corrupto e ineficiente.

Como otros puntos, hay cosas que llevan una buena tendencia, como la disminución en la tasa de homicidios. Esto debe continuar. Posiblemente terminó 2019 con alrededor de 20 homicidios por cada cien mil habitantes. Es una reducción de más de la mitad del pico alcanzado en 2009. También hay que trabajar mucho y prioritariamente en el tema de las extorsiones. Estas siguen incrementándose aceleradamente.

En fin, si el nuevo gobierno se concentra en desregular, simplificar trámites y permisos, eliminar algunos impuestos simplificando el sistema tributario, eliminar burocracia, reducir el gasto del gobierno, cerrar aquellas instituciones ineficientes e innecesarias, reforzar el Estado de Derecho, combatir el crimen, entre otras cosas fundamentales, Guatemala comenzará a crecer a una mayor tasa y esto redundará en un verdadero y mayor bienestar para toda la población.