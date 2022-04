Antecedentes históricos de la Casa de Moneda

Carlos Jara y Carlos M. Paiz publicaron el libro La ceca colonial de Guatemala: un recorrido por sus 90 años de historia y un catálogo ilustrado. Hace referencia al período de 1731 a 1821. Al respecto, hice la siguiente entrevista a Carlos M. Paiz, el 16 de marzo de 2022.

¿Cuál ha sido su meta en el tema de la numismática de Guatemala?

En este libro, lo importante ha sido el trabajo en equipo durante todo el proceso, que involucra el manejo de los factores necesarios hasta llegar a la impresión. Mi sueño ha sido hacer la Numismática de Guatemala accesible al público, tanto la información sobre la historia de la ceca (Casa de Moneda) como la presentación de las piezas poco conocidas a los interesados en este tema.

¿Qué papel juega Carlos Jara en este libro?

En este libro ya se menciona cómo fue que, por medio de nuestro querido amigo Alfonso Pérez Longo, conocimos a Carlos Jara. Carlos tenía en mente hacer un libro complementario al que ya había publicado, titulado Historia de la Casa de Moneda de Guatemala 1731-1776, pero por falta de tiempo y su lejanía física requería apoyo desde Guatemala. Con los años, además de haber completado dicho proyecto, terminó siendo nuestro asesor.

Es indudable que el autor de este libro es Carlos Jara, quien es un renombrado numismático, valuador y autor, con amplios conocimientos sobre el arte de coleccionar y todo lo referente a los medios de intercambio en América Latina, en especial Chile, Centroamérica y el Caribe.

¿Cuáles son los antecedentes históricos que se tomaron en cuenta?

Un aspecto fundamental de la presente obra va constituido por los antecedentes históricos correspondientes, los cuales fueron obtenidos tanto de fuentes primarias como de trabajos anteriores relacionados con el tema. El otro está constituido por el mismo corpus numismático colonial de Guatemala, basado esencialmente en piezas de mi colección.

¿Quiénes más han participado en este libro?

Si bien mis intereses de coleccionista abarcan varias series de Centroamérica, siempre he considerado a dicho conjunto como uno de los más importantes, y me he esmerado en enriquecerlo tanto por medio de compras privadas como participando en subastas relevantes de nuestro rubro. Independiente de dichas adquisiciones, mi desarrollo integral como numismático no hubiese sido posible sin la invaluable contribución del equipo de apoyo numismático al que llamo “Grupo Delta”. Este equipo ha viajado a varias convenciones de la American Numismatic Association (ANA) realizadas en Estados Unidos y ha visitado museos numismáticos de Latinoamérica, adquiriendo de esta manera no solo extensos conocimientos teóricos y académicos, sino también prácticos.

En este libro, un equipo de destacados profesionales se ha encargado de dar apoyo a los autores en innumerables detalles, revisando minuciosamente los textos, las notas a pie de página y la versión bilingüe. La numismática es una disciplina de detalles, y muchos hechos han tenido que ser revisados una y otra vez para asegurarnos de que la información que presentamos es consistente en todo el texto. La fotografía de las piezas también se hizo por el mismo equipo.

¿Quiénes componen el Grupo Delta?

Se integra por Claudia Cosenza, Silvia Hernández, Jacqueline Graciela Paiz Riera y Ana Castellanos. Mi papel ha sido coordinar las actividades de los miembros del grupo, además de colaborar en actividades necesarias de apoyo. Soy el responsable de cubrir los gastos de operación, ejerciendo así el mecenazgo necesario para la culminación exitosa de nuestras actividades, que han incluido charlas varias y publicaciones.