Apoyo al etanol, pero con reservas

El ministro del MEM en el nuevo gobierno informó que ha iniciado el proceso para modificar el acuerdo relacionado con el etanol combustible, en el sentido de eliminar la obligatoriedad y dejar su uso al libre albedrío de los consumidores. Buena noticia, pues este sistema funciona en la mayoría de países que mezclan, en distintas proporciones, la gasolina con el etanol. ¿Y cuáles son mis reservas?

Seguramente habrá parámetros nuevos que fijen el precio internacional del etanol. Carlos Rolz Asturias

Antes de ahondar en ellas, es pertinente aclarar ciertos aspectos que confunden a los lectores. Primero, la caña de azúcar, al ser plantada, se desarrolla y madura hasta acumular principalmente sacarosa en su tallo. Todo el carbón que necesita este proceso metabólico la planta lo toma de la atmósfera como CO2 vía la fotosíntesis. Del suelo solo metaboliza nutrientes minerales, incluyendo el N2 de los fertilizantes químicos. De manera que es irrelevante si la sacarosa se utiliza como edulcorante o se transforma a etanol, y en ambos casos, devuelve a la atmósfera el CO2 previamente absorbido, el sistema es neutro en el balance de carbono. Segundo, el análisis de ciclo de vida de la producción de etanol de la caña de azúcar (LCA), el cual toma en cuenta todos los insumos requeridos, muestra mayores efectos de mitigación del calentamiento global y el agotamiento abiótico, tal como se comprueba en varios artículos científicos publicados por investigadores de Brasil, el país que más etanol produce en el mundo de la caña de azúcar, como también de algunos otros países latinoamericanos. La situación mejora al aumentar la tasa de producción de azúcar en la caña por hectárea, el empleo de biofertilizantes y bioplaguicidas y un total aprovechamiento de los subproductos del ingenio. Aquel lector dubitativo al respecto puede escribirme para enviarle algunos de ellos. Lástima que no exista un estudio similar publicado sobre la producción de etanol carburante en Guatemala.

Entonces, ¿cuáles son mis reservas? El empleo de búnker y carbón para producir energía en la producción de etanol en los meses donde no hay zafra es insostenible a mediano y largo plazo, específicamente cuando el precio de estos insumos se dispare de acuerdo a los compromisos ambientales apoyados mundialmente. Sugiero a la agroindustria azucarera del país considerar lo siguiente: 1) ahorrar energía en el proceso por medio de estudios, empleando Pinch; 2) disminuir el consumo de carburantes fósiles en el corte de caña mecánico y en el transporte de la misma al ingenio; 3) seleccionar híbridos de sorgo o maicillo azucarado, el cual puede plantarse de manera que se coseche en el preciso momento en que termine la zafra, y contar, por lo tanto, con azúcar para producir etanol y bagazo para producir energía; 3) aprovechar todos los subproductos del proceso de una manera circular.

Entiendo que el ingenio Magdalena ha puesto en marcha la producción de metano a partir de las vinazas con ese objetivo. Se le felicita por la iniciativa y esperamos que esté operando con la mayor tasa de producción y eficiencia posible. El resto de los ingenios deberían imitarlo. Se vislumbra una demanda de etanol a nivel mundial, no solo como carburante, sino como materia prima en procesos innovadores. Basta con un ejemplo. La empresa de biotecnología LanzaTech, con su tecnología CarbonSmartTM, emplea los gases CO2 y CO para crecer bacterias modificadas genéticamente para convertirlas en etanol, el cual no solo se emplea como carburante en mezclas con gasolina, sino que puede transformarse en un combustible de aviación sostenible (SAF) que sustituye el keroseno derivado del petróleo, actualmente en uso por la aviación comercial. En una próxima columna describiré detalles del SAF. Por lo tanto, la demanda por etanol, según pronósticos de la industria, es ilimitada. Evito predecir el futuro por la incertidumbre que eso conlleva, pero lo que es seguro es que la competencia será feroz y seguramente habrá parámetros nuevos que fijen el precio internacional del etanol. El ejemplo mostrado es un emprendimiento, basado en el conocimiento científico, exitoso, ya que existen plantas industriales en operación y otras en planificación.