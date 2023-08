Arévalo virtual ganador de las elecciones presidenciales

De acuerdo con la encuesta presentada ayer por la Fundación Libertad y realizada por CID Gallup, Bernardo Arévalo ganaría las elecciones con un 61%, mientras que Sandra Torres las perdería con un 39%. Esto es la intención del voto tomando en cuenta votos válidos de una muestra de 1,819 encuestados con un margen de error de +/- 2.3% y una confianza del 95%. La encuesta se realizó entre el 4 y el 13 de agosto a los ciudadanos guatemaltecos empadronados mayores de 18 años. A tres días de las elecciones, Bernardo Arévalo se perfila como virtual ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Ramón Parellada

Sé que hay muchas personas que cuestionan las encuestas. Yo he seguido las encuestas desde hace años y considero que las de CID Gallup y las de la Encuesta Libre de Prensa Libre realizada por ProDatos son las que más le han atinado al resultado de las elecciones. Si bien, este año fue complicado medir la intención del voto antes de la primera vuelta debido a la enorme incertidumbre de qué candidatos participarían al final. En la segunda vuelta, esa incertidumbre ha desaparecido, ya que solo hay dos candidatos y las elecciones se van a llevar a cabo a pesar de todos los cuestionamientos realizados por el Ministerio Público.

En lo personal, no puedo votar por ninguno de estos dos candidatos. No puedo votar por Sandra, quien se ha comprometido con todo el mundo y considero que hay más compromisos que capacidad de cumplirlos. De igual manera, no creo en ella y sus promesas por su trayectoria ideológica y política. Está ofreciendo el cielo y la tierra a todos con tal de llegar al poder. Será una continuación de lo que tenemos y no veo cómo se va a resolver uno de los problemas más graves que tenemos en el país, el sistema de justicia ineficiente, lento, parcializado y disfuncional. En cuanto a Bernardo, no comparto la ideología del partido y mucho menos la trayectoria de algunos de sus colaboradores que no entienden nada de economía. Más bien, lo que pretenden es seguir cargando con impuestos a los pocos que ya pagamos y redistribuir a diestra y siniestra lo que se pueda además de aumentar el gasto en aquellas entidades ineficientes que deberían cerrarse de una vez por todas. Considero que serán cuatro años perdidos, sin ese incremento en el crecimiento económico que nos permita reducir la pobreza. En ambos casos, considero que el país experimentará una pérdida de la libertad individual.

No veo peligro en los derechos de propiedad y tampoco considero que el giro a la izquierda será radical. Será un giro a la izquierda ineficiente. En el primer caso, seguiremos con un mercantilismo empobrecedor y en el segundo una hostilidad a las empresas que generan riqueza. Los que esperan que Arévalo logre llevar a cabo sus promesas se equivocan, ya que tendrá todo en contra. Tampoco compro la idea de que sean unos angelitos y no corruptos. En ambos partidos hay corrupción. Es verdad que hay muchos casos documentados y más que nada señalamientos en personajes que han estado involucrados en ambos partidos. No hay que ser ingenuos para ver que la corrupción campea en todos lados.

Como sea, creo que nuestro próximo presidente será Bernardo Arévalo. Él tendrá que negociar o ceder para poder llegar a acuerdos políticos. De lo contrario, no podrá hacer nada. Así lo explica la teoría del public choice. Esto funciona aquí y en cualquier lugar del mundo. Mi postura desde ya será la de una crítica constructiva. Me opondré a aquellas medidas que nos empobrezcan o nos hagan perder nuestra libertad o afecten nuestros derechos individuales. Aplaudiré las que considere correctas.