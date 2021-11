El sábado 6 de noviembre del presente año, la Universidad Francisco Marroquín (UFM) le otorgará un Doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales a la doctora Barbara Oakley. He tenido la suerte de conocerla desde hace algunos años y, además de asistir a sus conferencias, he podido disfrutar de algunas conversaciones profundas sobre la educación con ella.

“…la capacidad de aprender es uno de los mayores atributos del ser humano”. Ramón Parellada Cuadrado

En el tema de educación hay mucho que decir y cuestionar. Más que un proceso de enseñanza, la educación es un proceso de aprendizaje. Barbara es famosa por su exploración del tema. Su libro A Mind for Numbers (Abre tu mente a los números: cómo sobresalir en ciencias, aunque seas de letras) se convirtió en un Best Seller del New York Times. ¿Por qué escribió ese libro? Porque precisamente tenía problemas con las matemáticas y logró aprender hasta que abrió su mente. Un día, una persona le preguntó cómo lo había logrado y empezó a analizar lo que hizo. De ahí que escribiera el libro que ha significado mucho para tantas personas en el mundo entero. Considera que la capacidad de aprender es uno de los mayores atributos del ser humano.

Además de hacerse famosa por este libro, lo es por haber participado en la creación y ser instructora del curso en línea masivo y abierto (MOOC) más popular del mundo, el UCSD-Coursera, Learning How to Learn (Aprendiendo a aprender), con más de dos millones de estudiantes registrados. Barbara afirma que necesitamos más educación de alta calidad. Con MOOC puedes tener los mejores profesores del mundo y enseñar a más gente con menos costo.

Un MOOC es un curso en forma virtual en el que cualquier participante puede acceder desde donde se encuentre, en cualquier parte del mundo y en el momento en que quiera. De esta manera puede ir aprendiendo a su propio ritmo, escuchando a los mejores profesores a un costo muy reducido. Universidades prestigiosas del mundo entero ofrecen MOOC gratuitamente. De esta forma, cualquiera que quiera aprender y superarse tiene a su alcance la oportunidad de crecer intelectualmente en los temas de su interés. Esta forma de educación se vuelve muy importante en los países en desarrollo, como el nuestro. La información está al acceso de todos y el proceso de aprendizaje dependerá del interés y dedicación del alumno.

Barbara tuvo un peregrinaje interesante en su carrera. Primero estudió ruso, de cierta forma refugiándose de las matemáticas en las letras, pero luego de superar su aversión por ellas estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Washington y se doctoró en Ingeniería en Sistemas en la Universidad de Oakland. Como ella misma cuenta en su conferencia que impartió en la UFM en 2016 —https://newmedia.ufm.edu/video/learning-how-to-learn/—, en la época en que quiso estudiar no conseguía préstamos estudiantiles y por ello se metió al Ejército, donde sirvió y estudió.

Considera que para enseñar efectivamente la importancia de la libertad para nuestras vidas se necesita pasión, emoción y razón. Quienes en sus primeros 12 años de estudio tuvieron una mala base de matemática podrían ser seducidos por cualquier oferta que les resulte atractiva, aunque sea dañina. No se dan cuenta de inmediato porque no tienen las herramientas lógicas formadas para poder analizar causas y consecuencias. Si quieres aprender a discernir correctamente, tienes que utilizar no solo emoción, sino la lógica.

Es un honor para la UFM y para Guatemala que la doctora Oakley aceptara este Doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales por su contribución tan importante a nuevas formas de educación, de gran calidad, masivas y a menor costo, haciéndolas accesibles a todos lo que quieran aprender, especialmente en los países en desarrollo.