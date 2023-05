Centenario de la Academia de Geografía e Historia

La Academia de Geografía e Historia de Guatemala llegó a su centenario de fundación el pasado lunes 15 de mayo del 2023.

El último trabajo de ingreso en la Academia versa sobre fichas de finca y bitcóin. José Molina Calderón

Mauricio Garita Gutiérrez hizo la investigación titulada Bitcóin y fichas de finca: una vinculación histórica sobre la independencia del dinero, como trabajo de ingreso como numerario en la Academia de Geografía Historia de Guatemala, el 10 de mayo del 2023, como último acto académico previo a cumplirse cien años de fundación de esta entidad cultural. Es el numerario que acompaña a los 250 miembros anteriores.

El autor tuvo una idea original: comparar las fichas de finca y el bitcóin, y relacionarlas con la descentralización y centralización de la emisión de la moneda, esta de la banca central.

Las fichas de finca constituyeron la descentralización del sistema financiero tradicional, con el objeto de proveer una moneda y unidad de cuenta ante la ausencia de moneda fraccionaria. Las haciendas agrícolas y las minas utilizaron este sistema prácticamente en todo el continente americano en el siglo XIX. En Guatemala hasta 1946.

El bitcóin, que es una criptomoneda, comenzó a operar en el año 2009, cuando ocurrió una crisis financiera. Quienes promovieron el bitcóin consideraron que esta crisis estaba basada en el impacto del sistema financiero tradicional y su relación con la impresión de moneda, debido al cambio de un sistema de patrón oro a un sistema de dinero fiduciario. Al abandonarse el patrón oro, el 15 de agosto de 1971, por decisión del presidente Richard Nixon, empezó un sistema de flotación de las monedas, cancelando el patrón relacionado con un metal valioso, como era el oro.

A principios del siglo XXI, se creó una demanda de monedas enfocada en la descentralización del dinero, tratando de abandonar el sistema centralizado de banca central que opera prácticamente en el mundo entero. Por ello, las criptomonedas y el bitcóin incluido, es un sistema libre e independiente, sin vinculación con la banca central.

El autor hace un análisis de la importancia de las monedas en el intercambio, y señala las características de las fichas de finca —del cual hay en Guatemala un libro voluminoso y con catálogo—. Las fichas de finca se utilizaban para que el trabajador recibiera su pago en la finca y pudiera utilizarla en las tiendas propias de la finca o en otros comercios que tenían un acuerdo con la finca o hacienda.

Las fichas de finca han tenido detractores. Una canción muy popular de mediados del siglo XX se llama Dieciséis toneladas (En el idioma inglés: Sixteen tons). Ahí se expone un sistema de explotación al trabajador que tiene toda su vida comprometida para trabajar en la mina o en la finca. Sin embargo, eso no es culpa de las fichas de finca, sino del sistema económico imperante. Lo mismo puede señalarse del bitcóin, que puede facilitar el lavado del dinero. Aquí también es lo mismo. No es culpa del bitcóin, sino del sistema que se utiliza para esconder los movimientos de dinero no legal.

Señala las lecciones históricas para un futuro descentralizado, algo que considero difícil por la fuerza que tienen los bancos centrales en el mundo en cuanto a la emisión centralizada de monedas y billetes.

La República de El Salvador decidió utilizar el bitcóin como moneda legal en curso, en forma adicional al uso del dólar estadounidense.

Finalmente, la investigación es valiosa en cuanto al análisis novedoso que realiza. Aún está por verse si el uso de las criptomonedas descentralizadas superará al uso de las monedas centralizadas promovidas por los bancos centrales.