CFF: Contra las tiranías

La semana pasada se llevó a cabo un evento de la Human Rights Foundation (HRF) en la Universidad Francisco Marroquín (UFM). El evento se denomina College Freedom Forum (CFF). En él, varias víctimas de regímenes dictatoriales transmiten sus testimonios.

Los dictadores se aferran al poder a través de eliminar la división de poderes e implantar un régimen de control y terror en la población. Ramón Parellada

Aunque parece increíble, casi el 60% de la población del mundo vive bajo tiranía. No gozan de los derechos humanos individuales más básicos. No tienen libertad de prensa, de expresión, de religión, no hay un verdadero estado de Derecho, ni elecciones libres y justas, no hay separación de poderes. La corrupción, tiranía y abuso de poder son la norma. La única forma de hacerle frente y acabar con la tiranía es a través de un movimiento mundial donde todos estemos unidos. Es justo el objetivo de la HRF. Escuchar los testimonios de estas víctimas que han sido torturadas y encarceladas injustamente solo por decir lo que piensan, denunciar a los dictadores y sus regímenes corruptos y difundirlo mediante soluciones innovativas es la forma en que la HRF lleva a cabo su misión.

La lucha por la libertad de nuestros derechos es fundamental. Imagínese que Ud. no puede criticar al gobierno, ni siquiera puede contar un chiste acerca del dictador de turno porque lo meten preso. Los dictadores se aferran al poder a través de eliminar la división de poderes e implantar un régimen de control y terror en la población. Ellos centralizan todas las decisiones y quienes cuestionan son sometidos al orden con torturas, prisión, exilio o muerte. El CFF celebrado en la UFM la semana pasada trajo a varias víctimas de diferentes regímenes dictatoriales.

Carolina Barrero, una joven cubana, por el simple hecho de expresar sus opiniones contra el régimen fue fichada, apresada y encarcelada sin que le dijeran por qué. Presentó una carta de denuncia contra el régimen cubano de varias presas políticas firmadas con su huella dactilar, pero en vez de tinta usaron su propia sangre. Dos venezolanos, Génesis Dávila y Víctor Navarro, dieron sus testimonios. El segundo fue encarcelado y torturado en lo que se conoce como el Helicoide. Es el lugar donde torturan y encarcelan a los presos políticos. Víctor logró juntar el testimonio de 30 expresos políticos y logró trasladar sus testimonios a un sistema de realidad virtual.

De Nicaragua se esperaba la visita de la esposa de Félix Maradiaga, pero por su exilio —de Félix— ya no pudo venir. Lo de Nicaragua es lo mismo, cooptación de los poderes, corrupción, terror, torturas, muertes y exilio. Luis Fernando Camacho, hijo del gobernador de la provincia de Santa Cruz, en Bolivia, relató cómo se violan los derechos en ese país. A su padre, opositor del régimen actual, lo secuestraron y encarcelaron siendo gobernador. Lo mandaron a la prisión de máxima seguridad del país.

De otros continentes expusieron sus testimonios Omar Alshgore, de Siria, a quien detuvieron y encarcelaron durante tres años por manifestar contra el régimen sirio. Toufah Jallow, de Gambia, lucha contra las violaciones de los derechos humanos individuales en ese país, y Chemi Lhamo, activista tibetana por los derechos humanos, que lucha por el reconocimiento mundial y derechos humanos fundamentales del Tíbet. Me impresionó que a los niños los quitan de sus padres para educarlos en colegios chinos, donde solo les enseñan mandarín y los indoctrinan. Tan así que cuando vuelven a casa son extraños en sus propios hogares que miran a los demás con desconfianza.

No dejemos de denunciar las injusticias que ocurren contra personas por el simple hecho de pensar diferente. Defendamos nuestra libertad y derechos fundamentales individuales básicos.