Cinco libros que te pueden gustar

En los últimos meses me he tomado la libertad de involucrarme más en conocer sobre diferentes temáticas y hoy quisiera recomendarles algunos de los libros que he leído más recientemente, que pueden ser de interés para mis lectores.

Libros que te ayudan a reflexionar sobre el futuro global. Juan Carlos Zapata

Voy a empezar con el último que acabo de terminar de “¿Cómo empiezan las guerras civiles?”, escrito por Barbara F. Walter. Este es un libro interesante porque deja ver cómo los Estados Unidos se ha polarizado tanto e incluso llega a sugerir que nunca en la historia había existido tanta convulsión de regresar a una guerra civil, en pleno territorio estadounidense. El libro es fascinante porque muestra datos estadísticos y evidencia de cuáles son los síntomas de cómo pasar de una democracia a una anocracia, definido como un sistema de gobierno que incluye características de inestabilidad política, ineficacia y cómo puede perderse la esperanza, así como algunas recomendaciones sobre cómo prevenir una guerra civil.

Otro libro que leí este año fue “la Venganza del Poder” del gran escritor venezolano Moisés Naím, sobre cómo los autócratas en diferentes regímenes políticos se están reinventando, con ejemplos muy importantes sobre populismo, polarización y posverdad. Un libro que me ayudó mucho a entender por qué en ciertos países de América Latina, los gobernantes han logrado mantenerse con alta popularidad, aún y cuando destruyen las instituciones y poco a poco las vuelven organizaciones al servicio de una persona o grupo de personas que se mantienen en el poder, limitando no solo la participación democrática, sino como en el caso de Venezuela, destruyendo todo el aparato productivo. Este libro es una gran continuación del libro “el Fin del poder”, el cual, también recomiendo, del mismo autor.

Como tercera sugerencia está “El Mundo, una breve introducción” de Richard Haas, presidente del Consejo de Relaciones Internacionales. Es una historia muy bien narrada de los principales acontecimientos históricos del mundo desde la Guerra de los treinta años hasta principios de la Primera Guerra Mundial, luego todo lo que llevó al mundo a una Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y todo lo que ha ocurrido desde la caída del muro de Berlín hasta nuestros días. También hace un excelente análisis de las diferentes regiones del mundo y cómo en la era global tenemos diferentes problemáticas que requieren un trabajo conjunto entre los países. Temas como el cambio climático, migración o incluso la ciberseguridad, está plenamente relacionada a la cooperación entre países. Por último, la última parte del libro hace una referencia al orden y desorden global, desde las alianzas entre países hasta las instituciones que sostienen las relaciones y los desafíos para un mundo cada vez más interconectado.

Un libro corto que recomiendo porque es muy fácil de leer y genera mucho interés es el de “Charlas con Francis Fukuyama, después del fin de la historia” editado por Mathilde Fasting, es un libro que documenta una serie de conversaciones con Francis Fukuyama, para conocer cómo ha cambiado la política, los desafíos para una democracia liberal, cómo se fortalecen las instituciones y el futuro de la historia.

Por último, recomiendo el más reciente libro de Philippe Aghion, escrito junto a Céline Antonin y Simon Bunel, sobre “El Poder de la destrucción creativa”, un libro que narra cómo la innovación y el análisis creativo y disruptivo, son fuentes del crecimiento económico y una propuesta para lograr prosperidad en el capitalismo, mostrando la importancia de la competencia para un futuro más dinámico.