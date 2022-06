Colombia: futuro entre seguir creciendo o Petro

Colombia es 10.5 veces más grande en superficie que Guatemala, la población es casi tres veces más y el PIB per cápita es 34% mayor. La población de Colombia es equivalente a la de lo que suman los países centroamericanos, es la cuarta economía de América Latina si revisamos el PIB nominal y es el tercero en población.

En Colombia ganará el antipetrismo el 19 de junio. José Santiago Molina

El 19 de junio tienen que elegir entre el candidato que representa la izquierda y un empresario del interior del país que llegó a segunda vuelta gracias a un discurso populista.

Es preocupante lo que le llegue a pasar a Colombia si eligen a Gustavo Petro, un exguerrillero que mantiene un discurso confrontativo y que no tiene propuesta de desarrollo de país. Similares a Petro, que han gobernado en América Latina, o se han vuelto dictadores con el tiempo cambiando constituciones y leyes, o le hacen un gran daño a la economía porque realmente no saben gobernar ya que simplemente se la pasan dando discursos emocionales y al final es visible que se enriquecen enormemente (corrupción) retrocediendo a los países.

Colombia desde que me acuerdo a tenido elecciones cada cuatro años. Me parece que los presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, a quienes conocí en algún momento, son quienes han hecho el mejor trabajo para Colombia, tanto en el debilitamiento de la producción de droga como en la lucha contra la insurgencia, y en otras condiciones para desarrollo del país. El presidente Juan Manuel Santos es el responsable de haber logrado la firma de la paz, aunque con mucha crítica de los procesos que siguieron. Al actual presidente Iván Duque le ha tocado gobernar con la parte de la ex guerrilla en la vida pública y ha tenido batalla política mediática desde esa oposición, siendo Petro el que la encabeza.

La izquierda en América Latina se fue organizando mejor desde el Foro de Sao Paulo en 1990 donde Fidel Castro fue el ideólogo, Hugo Chávez el promotor y Lula da Silva el anfitrión. Allí definieron la hoja de ruta de como, por la vía democrática se iba ir tomando el control político de algunos países. En la práctica, al final de cuentas ese “socialismo” no ha sido el camino, sino más bien la causa de una enorme corrupción, la manipulación del sistema de justicia y el empobrecimiento de esos pueblos a los que les han ofrecido de todo sin cumplirles. Petro representa ese perfil de gobernante si es electo.

Durante la semana me he informado que la posibilidad de que gane la elección Rodolfo Hernández es mayor a que la gane Petro. Con la habilidad de comunicación estratégica de la izquierda Petro movió la campaña “cambio en primera” (vuelta) y no lo logró. Llegó a 8.5 millones de votos (40%) que son la misma cantidad de votos que tuvo hace cuatro años cuando Duque lo venció. Parece ser su techo electoral. Hernández sacó alrededor de 6 millones de votos mientras que el tercer lugar Federico Gutiérrez (Fico) obtuvo alrededor de 5 millones. Parece ser que para segunda vuelta el que votó por Fico votaría por Hernández y no por Petro. Por todo lo anterior en Colombia ganará el antipetrismo el 19 de junio.

En Guatemala debemos de poner mucha atención de cómo se comunica la izquierda. Generalmente se valen de mensajes emocionales, ataques al empresariado, discurso de lucha contra la corrupción, porque saben que la gran mayoría rechazamos la corrupción, y, sobre todo, acciones ilegales constantes victimizándose. Guatemala debe avanzar creando oportunidades y sacando al más necesitado de sus problemas, pero creando riqueza y no repartiendo pobreza. El desarrollo de país debe ser sostenido y eso solo se puede hacer trabajando, cuidando los recursos públicos, invirtiéndolos bien y creando el marco legal y sistema de justicia que brinden certeza jurídica a la inversión.