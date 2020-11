Combate a la fiebre amarilla en 1918-1919

Las desgracias nunca vienen solas. Este dicho popular se aplicó exactamente hace un siglo en Guatemala, cuando en forma sucesiva se dieron los terremotos de diciembre 1917-1918, la gripe española septiembre 1918–marzo 1919, y la fiebre amarilla, marzo a diciembre de 1918.

El jefe político de Retalhuleu, Jorge Ubico, publicó la Memoria presentada al Ministerio de Gobernación y Justicia de los Trabajos de Saneamiento llevados a cabo para combatir la fiebre amarilla por la Jefatura de Sanidad del Litoral del Pacífico. Talleres Tipográficos de El Adelanto, Retalhuleu, 1919, 94 pp. Es un documento muy detallado y ordenado, de fecha 20 de enero de 1919, elaborado cuando se había dominado por completo la epidemia de fiebre amarilla, de que fueron víctimas sucesivamente algunos pueblos del Litoral del Pacífico de la República. A continuación un extracto del mismo y entre paréntesis número de página.

La fiebre amarilla había llegado en 1803, 1804, 1859, 1868, 1871, 1881, 1895 y 1903. José Molina Calderón

Ubico dirigió los trabajos de saneamiento como Jefe de Sanidad. El Informe, en su parte final (36-37), indica que con fecha 28 de diciembre de 1918 ingresaron a Retalhuleu el Director y miembros de la Fundación Rockefeller, Mayor General Doctor William C. Gorjas, ex Cirujano General del Ejército de los Estados Unidos y exdirector de los trabajos de saneamiento de la Isla de Cuba y Panamá, el Coronel C. Lincoln Furbsh, y el Doctor Víctor Heiser, miembro de la Junta Internacional de Salubridad.

Ubico acompañó a estas personas en su viaje de inspección a los pueblos del Litoral del Pacífico en donde ocurrieron casos de fiebre amarilla, indicando que calificaron como buenos los trabajos que para saneamiento se llevaron a cabo, así como complacidos del estado sanitario del Litoral, principalmente del Departamento de Retalhuleu. (37)

El Informe del Jefe de Sanidad de la Costa del Pacífico de la República de Guatemala inicia con unas breves referencias históricas de la fiebre amarilla en Guatemala, a partir de 1803 en Chiquimula; 1804 en el Litoral del Pacífico y del Atlántico; Puerto de San José y Escuintla en 1859; Mazatenango en 1868; Escuintla de nuevo en 1871; también de nuevo en Retalhuleu en 1871 y 1895; y finalmente en Zacapa e Izabal en 1903. Y así se llega hasta el año 1918. (3-5).

La primera noticia o conocimiento de la existencia de la fiebre amarilla en Retalhuleu fue el 28 de marzo de 1918, que se susurraba en el mercado que la señorita Rosario Soto, fallecida el propio día, había sido víctima de tal fiebre. El curandero Pedro Calito dio la certeza de que realmente se trataba de tal epidemia, pues esta persona asistió a muchos enfermos de los atacados en las epidemias de 1881 y 1895 en Escuintla y Retalhuleu, respectivamente. (5)

Las conclusiones de este informe indican que la infección de fiebre amarilla fue traída de los pueblos mexicanos vecinos a la frontera. Esta infección se extendió luego a Ayutla (su cabecera municipal es la Ciudad Tecún Umán), Coatepeque y otros lugares adyacentes, arrollando en seguida o a la vez a Retalhuleu, y así sucesivamente a Mazatenango, Escuintla y Puerto San José. (9-10).

