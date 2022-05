“¿Cómo hacer una Guatemala próspera?”

Uno de los mayores problemas de un país pobre como Guatemala es que, aunque tenemos un crecimiento económico de 3% en promedio desde hace cuarenta años, es insuficiente para lograr mejorar el nivel de vida de los menos afortunados. Tardaremos muchos años con este crecimiento mediocre cuando podríamos estar creciendo a niveles del 10%. Entonces sí podríamos decir que Guatemala sería próspera y los más pobres verían multiplicadas sus oportunidades de mejora de nivel de vida. Entonces, ¿cómo hacer para que Guatemala sea próspera?

De entrada, eliminando todas las trabas para generar y multiplicar la riqueza en el país. Me refiero a tantos permisos y licencias que se necesitan para llevar a cabo cualquier actividad que pacífica y voluntariamente emprende cualquier persona. Guatemala se ha convertido en una sociedad de permisos y controles para todo. Somos un país subdesarrollado, con ciudades muy modernas pero con una enorme pobreza en el interior. Y lo que hacemos es copiar lo que hacen los países desarrollados ahora, con sus legislaciones para todo. Nos olvidamos de que esos mismos países lograron llegar al gran nivel de vida que tienen hoy sin esas regulaciones ni controles. Llegaron gracias a que no había que pedir tantos permisos ni licencias, ni sufrir en manos de inexpertos y arrogantes burócratas los controles para poder seguir operando. Esos países lograron ese gran desarrollo invirtiendo sin que nadie les atrasara sus inversiones. Creaban riqueza muy rápidamente y reinvertían inmediatamente en todos aquellos proyectos que resultaban ser los más rentables. Con el tiempo, cuando ya estaban desarrollados, impusieron normas y controles que incluso hoy en día son cuestionados porque algunos, por no decir la mayoría, son innecesarios.

En Guatemala imponemos licencias, permisos y controles a todo aquel que quiere crear riqueza. Quienes desean invertir se topan con un mundo de permisos, licencias y trámites engorrosos que toman mucho tiempo para poder llevar a cabo sus proyectos. Tanto tiempo se tardan estos trámites y permisos que mejor se van a otros lugares donde es más fácil realizar una inversión. No solo más fácil, sino más seguro y hay menos riesgo. Digo esto porque las inversiones fluyen como el agua, buscan su nivel, hacia donde hay más rendimiento y menor riesgo. Justo en nuestro país el riesgo es alto por la inseguridad jurídica a la propiedad, la falta de justicia en muchos aspectos y la inseguridad física en cuanto a robos y crímenes. La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes había bajado desde 2009, pero este año está subiendo nuevamente. Así que, además de eliminar tantas licencias, permisos y trámites, hay que mejorar nuestro sistema de justicia para dar certeza jurídica a los inversionistas y reducir el crimen para dar seguridad a las personas que laboran en los distintos proyectos que se lleven a cabo.

Las consecuencias de todas estas trabas son, además del menor crecimiento económico y menores inversiones, mayor corrupción y una gran economía informal. La economía informal surge por tantas trabas y regulaciones. La gente no quiere esperar un año o más y tener que hacer una infinidad de trámites, ni ser acosada por burócratas corruptos, por lo que se tira al agua sin llenar todos los requisitos que existen. Lo hace informalmente. Al eliminar tantas trabas, trámites, permisos, licencias y controles también se reducirá la corrupción y la economía informal. De esta forma, el crecimiento económico del país se disparará y el nivel de vida de todos los guatemaltecos se incrementará.