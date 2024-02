Conclusiones de los primeros 30 días

Normalmente, sería arrebatado evaluar los primeros treinta días de un gobierno programado para durar cuatro años. Sin embargo, este lapso es mayor, y para lograr una panorámica completa se divide en una etapa entre el 25 de junio y el 20 de agosto anteriores, otra a partir de esta fecha hasta el 14 de enero, y la tercera desde la toma de posesión. Cada una tiene particularidades propias, pero también existen similitudes continuas, y por ello antes de llegar a una conclusión válida es necesario analizar la interrelación de todas. Esto, por supuesto, depende si el punto de vista está colocado desde una perspectiva ideológica, con sus inevitables análisis prejuiciados o activistas, o se realiza desde un punto de vista imparcial, sereno y meditado, pero es muy difícil.

Las promesas políticas personales de un presidente deben ser cumplidas a la brevedad, pues los atrasos rebajan apoyo popular. Mario Antonio Sandoval

Desde cuando se supo el resultado de la primera vuelta, la figura de Bernardo Arévalo, poco conocido para la población en general, comenzó a ser objeto de críticas despiadadas, no exceptas de exageraciones y mentiras, lo cual lo benefició. La vía fueron las redes sociales y los mensajes netcenteros, estos últimos escondidos en el anonimato. El asedio continuó a partir del resultado definitivo y no se detuvo el 14 de enero, por lo cual es válido predecir una campaña negativa y oscura entre este año y el 2028. La lucha contra el actual gobierno no terminará y será una realidad causante de todo tipo de tropiezos. Negarlo es asumir una actitud ciega y no enfrentarla convertirá fatalmente en hombre-masa a quien asuma esta tradicional y lamentable actitud nacional.

A partir de la entrega del mando, la comunidad internacional ha permanecido tras el telón, distinta a su activa participación en el escenario. La lucha interna ha sido peleada desde el punto de vista del Derecho, no de la Política, como debió ser planteada. Se han aceptado decisiones legal-políticas, no político-legales, y no se han tomado en cuenta si se cumplieron requisitos, si las normas fueron aplicadas, si los jueces actuaron con la indispensable mezcla de corrección y legalidad. Por motivaciones políticas fueron aceptadas y defendidas decisiones a todas luces injustas e ilegales, como los atrasos maliciosos a juicios, y todo ello desembocó en convertir a la jefa del Ministerio Público en la persona con mayor cuota de poder del país, además de inamovible.

En los primeros días hubo problemas para integrar el gobierno debido a la escasez de gente propia, y por eso el llamado a personas antes relacionadas con grupos políticos receptores del rechazo nacional hizo sentir cierta sorpresa entre los votantes favorables. La confrontación con la señora Porras y los desplantes de ella, su prolongado silencio, súbitamente roto con mensajes filmados, también afectaron en algo el caudal presidencial, pero hubo dos hechos adicionales: la firma del compromiso con organizaciones indígenas, preparado por largo tiempo pero súbito para el resto de ciudadanos, y el anuncio de un viaje a Europa cuando hay sorda agitación causada por sus enemigos —no adversarios— políticos, y con decisiones políticas internas pendientes en alcaldías y gobernaciones.

Además de analizar aciertos y errores, el análisis de este primer mes de gobierno puede ser la fuente de predicciones basadas en hechos ocurridos en los gobiernos anteriores. La esencia y factor principal de las áreas urbanas y metropolitana fue tanto la aceptación de las promesas de campaña como el rechazo a los ataques tanto de frente como por la espalda en los campos de interpretación jurídica, de redes sociales y demás. A mi juicio, para Bernardo Arévalo los dos retos mayores en este momento son: 1) Cumplir de inmediato las promesas de campaña directamente dependientes de él, no de negociaciones ni análisis. 2) Actuar en su calidad de representante de la unidad nacional, sin identificarse con ningún sector, por haber antagonismo entre algunos.