Hay consecuencias en el costo de los productos y el tiempo de movilización de los ciudadanos.

Desde que iniciaron las lluvias en el territorio guatemalteco, mucho del que hablar de la población, de los transportistas, de los medios de comunicación, de los políticos y de los emprendedores y empresarios es el deterioro de las carreteras del país, siendo la más señalada la autopista Palín-Escuintla, otrora la ejemplar autopista del país.



Hace más de un mes se dio el problema del km 44 en la mencionada autopista. Hasta el 2 de julio el viceministro de Infraestructura del CIV, en representación del gobierno, convocó a representantes del sector privado. El joven de 35 años, con menos de un mes en el cargo, no tenía plan de acción que presentar sino solo un discurso que dar a los asistentes sobre cómo funciona este gobierno y para decir que el CIV no podía reparar la autopista por una disputa con Marnhos y por falta de maquinaria en la institución. Al final pidió a los asistentes que el sector privado se hiciera cargo de la reparación de ese tramo. Al día siguiente se reunieron las cámaras empresariales en el marco de Cacif para elevar a nivel del presidente Arévalo la solución. Los medios de comunicación han informado que el presidente lo delegó en el ministro del CIV, quien respondió de manera similar a la del viceministro de Infraestructura, por lo que Cacif publicó un comunicado muy sencillo urgiendo al gobierno atender la crisis en infraestructura.



Esa misma semana del 1 de julio alguien le dio la idea al presidente Arévalo de declarar el estado de calamidad el lunes 8 para que el Ejecutivo pudiera comprar o contratar durante 72 horas, obviando la Ley de Compras y Contrataciones, en lo que se conseguía en el Congreso la aprobación de lo solicitado por el Ejecutivo. El Congreso no lo aprobó, por lo que todo lo gestionado terminó en el momento en que se denegó la solicitud.

La ley de compras y contrataciones debe simplificarse.



De lo anterior tengo varias conclusiones: 1) La ley de compras y contrataciones debe simplificarse, pero a la vez debe fortalecerse la Contraloría General de Cuentas. En una empresa se busca que los procesos de compras sean fáciles y eficientes, pero a la vez se empodera y fortalecen los sistemas de control interno para evitar el mal uso de los fondos. 2) Que el presidente Arévalo debió pensar bien cuando era diputado en 2022 el haber apoyado la iniciativa de Movimiento Semilla de Un Futuro Sin Cacif, ya que es notoria la necesidad del apoyo del sector privado al gobierno dadas sus incompetencias. 3) Que del 20 de agosto de 2023 al 14 de enero de 2024 el binomio presidencial no se dedicó a elegir bien su gabinete y sus asesores, sino que se dedicaron a la política de victimización con la comunidad internacional, incluido el octubre negro. 4) Que el equipo de asesores del presidente no lo orientan bien y dan pasos incorrectos en la gestión. 5) Que no tienen operadores políticos atinados en el Congreso y mucho menos liderazgo. 6) Que he leído tuits del exministro de Finanzas —ahora diputado Estrada— planteando la solución al Ejecutivo, así como del economista de Icefi Ricardo Barrientos, y 7) Que si estos problemas se han dado antes del inicio de los meses de mayor lluvia y de la llegada del fenómeno de La Niña, si no corrigen, pasará el país grandes problemas en la infraestructura.



Hay consecuencias en el costo de los productos y el tiempo de movilización de los ciudadanos. Escucho crítica al gobierno por lo ineficiente que muestra ser. El gobierno actual culpa al gobierno o gobiernos anteriores por corrupción, por lo que se hace necesario que hagan acusaciones con pruebas. Algunos pensamos que si no se fortalece con el reclutamiento de un gabinete poblado de ministros y viceministros y secretarios con experiencia en sus ramos y eficientes en gestión, probablemente el deterioro será mayor y el descontento, abundante.