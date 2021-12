La semana pasada, el presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria anunció que la economía crecerá 7.5% en 2021, crecimiento no visto en 44 años. En 2020, el terrible año de decrecimiento en el mundo por la pandemia, Guatemala tuvo un decrecimiento de 1.5%, el segundo menor impacto económico en América Latina. Es una muy buena noticia crecer 7.5% este año.

La política monetaria ha sido bien manejada en ambos años. La inflación estimada para 2021 es de 3.25%. Las remesas se incrementarán 35%, las exportaciones 15%, hotelería y restaurantes 20%, transporte 12%, minería y canteras 11%, construcción 9%, comercio 9% e industria manufacturera 7%. Es clave que las políticas públicas colaboren importantemente en los resultados del crecimiento del país, y en el caso de Guatemala, en 2021 es un importante reflejo de aciertos. Ahora toca un crecimiento económico sostenible, sí o sí.

En Guatemala, las remesas llegarán a 13.7 mil millones de dólares vs. El Salvador 6.1 mil millones, Honduras 6 mil millones y Nicaragua 1.6 mil millones, mientras que en 2020 fueron 11.3 mil millones, 5.9 mil millones, 5.7 mil millones y 1.8 mil millones respectivamente. Ese dinero, según estudios internos, la mayor parte es para consumo y construcción de vivienda de las familias. Ante la pregunta del por qué se migra a Estados Unidos hay varias respuestas, entre las que destacan violencia por narcotráfico en la región, extorsión en muchos lugares, falta de inversión desde lo público, ya que los cuatro gobiernos tienen presupuestos para funcionamiento principalmente, e insuficiente inversión privada.

Se genera más dinero per cápita en Estados Unidos porque la productividad promedio del estadounidense es 6.5 veces mayor a la del guatemalteco y esa productividad permite tener mejores ingresos. Guatemala necesita aumentar la inversión en capital humano, el país en infraestructura de calidad que permita eficiencias en costos e inversión en tecnología permanentemente, y así buscar ser competitivos para crear muchas más oportunidades localmente.

Para ser más competitivos es fundamental elevar el nivel de educación. No puede ser que los estudiantes sean reprobados en primaria (lectura y matemática) como lo titula Prensa Libre el sábado 18. No puede ser que sea el ministerio de mayor gasto y tener resultados así. La razón principal del fracaso del modelo de educación pública es por lo copado que lo tiene el sindicato. Solo hay beneficio económico para los lideres y algunos maestros y no hay beneficio en la educación de los niños y adolescentes.

Ahora bien, para crecer más en exportaciones, hotelería y restaurantes, minería y canteras, construcción, comercio, industria manufacturera, agroindustria, agropecuaria, industria en general, generación de energía, call centers, etc., etc. se necesita de la alianza público y privada que se ve con el plan Guatemala No Se Detiene y que el presidente de la República presentó con buen resultado en Washington D.C. a tanques de pensamiento, al sector privado y funcionarios públicos de diferentes organismos. Ese plan, desarrollado por McKinsey & Company, nos dará a todos el beneficio de la sostenibilidad económica lo cual logrará empleo para 2.5 millones y condiciones para la inversión privada, nacional y extranjera, y la inversión pública. Se producirá mucho más y a mayor producción más dinero en arcas del Estado y así más inversión en lo social y lo necesario para crear esas condiciones tan necesarias.

La inversión visible en la ciudad de Guatemala es producto de la confianza que invita el gobierno municipal y la dinámica del empresariado. Toca generar esa confianza en todo el territorio nacional para que se invierta mucho más y se desarrolle el país. El plan Guatemala No Se Detiene lo contempla.

¡Felices fiestas! ¡Bendiciones!