Credibilidad de las personas para plantear soluciones

La semana pasada, la vicepresidenta de los Estados Unidos se reunió en Washington con la ex fiscal general Claudia Paz y Paz (2010-2014), con la ex fiscal general Thelma Aldana (2014-2018), con la exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras (2011-2016, designada por el presidente Colom —Ejecutivo—, y 2016-2021, electa por el Legislativo) y con la exjueza Claudia Escobar. La ex fiscal general Aldana fue precandidata en el 2019 a la Presidencia de la República por el partido político Movimiento Semilla, pero un proceso en el Tribunal Supremo Electoral y en la CC le impidieron participar. La exmagistrada Porras fue electa por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos a un tercer período consecutivo en la CC, pero no pudo asumir por la impugnación que está en proceso de resolución. Interesante ver juntas a las abogadas Aldana y Porras después de haber escuchado a la primera decir, en 2019, en CNN, que Porras la excandidata Sandra Torres eran muy cercanas y todo lo que sucedió en esa precandidatura.

En un documento que circuló con fecha 19 de mayo y que fue emitido en la oficina de la vicepresidenta, les dijo a las invitadas que ella ha pasado la mayor parte de su carrera como abogada y fiscal (en California), luchando por la justicia y contra la injusticia. Les dijo que la información que tenía era que ellas eran abogadas que en Guatemala habían servido al sistema de justicia luchando contra el crimen organizado, narcotraficantes y corrupción, buscando tener un sistema de justicia independiente en un estado de Derecho aplicando las leyes. Les dijo, en resumen, que era necesario entender las causas fundamentales para poder apoyar a Guatemala y que de esa manera se frene la migración ilegal. (Es un documento de dos páginas, en inglés)

Fortalecer las instituciones, mejorar la certeza jurídica y la transparencia en la gestión e inversión pública. José Santiago Molina

Coincido con la vicepresidenta Kamala Harris en que para poder tener desarrollo económico y evitar la emigración ilegal es necesario un sistema de justicia independiente, trabajar permanentemente contra el crimen organizado, contra la narcoactividad, contra la corrupción, pero agregaría que es necesario fortalecer las instituciones, mejorar la certeza jurídica y la transparencia en la gestión e inversión pública, para que se invierta mucho más de lo que se invierte en el país.

Es sumamente importante que la vicepresidenta invite también a actores de los sectores productivo, bancario, académico, religioso y social, del poder local, de los tres organismos de Estado, de la actual CC y a la actual fiscal general. Debe reunirse con personas que tengan credibilidad, personas consistentes, congruentes y capaces.

Hay que pasar de los discursos a las acciones bajo el liderazgo y ejecución de personas que tengan credibilidad buscando el bien común y el desarrollo de país. El valle del Polochic es un lugar que está en siete municipios, con suelos fértiles y con abundante agua, donde perfectamente se puede desarrollar un modelo integral y ejemplar de desarrollo económico y prosperidad. Se debe terminar con la narcoactividad y las invasiones a propiedad privada. Hay que incorporar fuerzas de seguridad en él área, invertir en educación, salud, en carreteras, en servicios de energía y en programas de previo éxito en seguridad alimentaria. Hay que lograr el clima apropiado para más inversión privada en agroindustria, agricultura, ganadería, minería y otros, pero también en agricultura en formatos de cooperativas serias y productivas, y cualquier otra inversión que se pueda dar desde los centros urbanos del valle. Ese proyecto puede recibir ayuda económica de los Estados Unidos y de otros países. Al lograrse se puede replicar en otros lugares rurales.

Es importante la narrativa de la corrupción, pero también inversión pública y privada para la generación de oportunidades.