Criminales salvadoreños invaden nuestro país

Profunda preocupación existe en Guatemala por la llegada de criminales salvadoreños que huyen por fuertes medidas y guerra abierta aplicadas en su contra por el gobierno de esa nación. Estas repudiables mafias, secuestradores, extorsionistas, ladrones y asesinos no utilizan el puesto oficial fronterizo, sino numerosas entradas secretas no controladas, aunque se supone que algunos de estos mafiosos cuentan con documentos respectivos para pasar normalmente.

Los guatemaltecos deben aplicar estrictas medidas de seguridad para no ser víctimas de estos salvajes. Aquí ya tenemos suficientes mafiosos propios que continúan ensangrentando nuestra patria desde hace mucho tiempo, cometiendo diariamente graves fechorías, robos, asaltos, extorsiones, secuestros y asesinatos, sin que las autoridades obligadas se preocupen de actuar aplicando fuertes investigaciones, capturas, procesos y condenas para evitar que prisioneros no continúen dañando a gente honrada y trabajadora.

Recomiendan evitar ir de noche a gasolineras, farmacias, diversos comerciales, viajar en carreteras, no parar si chocan su auto, no dejar bolsas, lentes, celulares y carteras dentro de sus vehículos estacionados; cambiar constantemente de ruta al trabajo, rechazar sobres o invitaciones debajo de la puerta, no discutir o pelear con pilotos de otro auto, no usar camisas de sus negocios o de trabajo y evitar poner en redes sociales dónde laboran y lugares que visitan. Estos desgraciados ya están actuando en Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta, Jutiapa, y los vecinos están abandonando sus casas en protección de sus vidas.

Habitantes del mundo anhelan que concluya esta maldecida guerra para poder vivir en paz. Jaime Córdova Palacios

* Estados Unidos ha intervenido dictando drásticas medidas contra Vladímir Putin, mandatario de Rusia, sancionando a dos de sus hijas, creando un círculo vicioso, acumulando medidas contra Moscú, aplicando castigos severos, congelación de todos los haberes en el sistema financiero estadounidense y sanción a grandes empresas públicas y bancos rusos para convertir a Rusia en un paria de la economía mundial.

Mientras tanto continúa alarmante guerra, con mortandad de adultos y niños inocentes ajenos al conflicto político, y destrucción de valiosos servicios públicos. El mundo está en constante peligro por el violento avance de Rusia, con potentes bases militares y armamento sofisticado en diferentes países, incluyendo a Nicaragua, y alterando precios de combustibles y productos de la canasta básica. Elevado es el saldo mortal y destructivo registrado en pocos días y masiva la huida de habitantes ucranianos a distintos países donde les han dado asilo. Guatemala acogió con amor a cierta cantidad de niños inocentes que empezaban a respirar el aire de vida.

Dentro de todo este tormentoso suceso ha salido a luz pública la compra hecha por Guatemala a Rusia de vacunas Sputnik V, por valor millonario, que según la información publicada no se utilizaron y se tiraron a la basura, pues al parecer hubo problemas. Muchos pacientes del país han muerto, incluyendo médicos y enfermeros (as), al ser contagiados por sus pacientes en su sacrificado y peligroso afán de salvarles la vida. Nuestro reconocimiento y póstumo homenaje a ellos y consuelo a sus apesaradas familias.

La guerra ha provocado la muerte de jefes militares y soldados de ambos bandos, en su mayoría ucranianos, que ya se están defendiendo. Tan repudiable disputa continúa pese a conversaciones entre ambos países y personeros de reconocidas entidades mundiales que han fracasado. Los ucranianos ajenos al enfrentamiento sufren no solo el peligro de los constantes bombardeos diarios, sino también la falta de abastecimiento alimenticio.