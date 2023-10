Cuidado con el “río revuelto”

Hace unos días circuló un video del excandidato presidencial Manuel Villacorta donde comenta sobre la corrupción, anotando que la inmensa mayoría de los guatemaltecos, un 99%, no tenemos que ver con corrupción. Coincido con el excandidato en que la corrupción se maneja entre el 1% de la población, alrededor de 177 mil ciudadanos. El triunfo electoral de Bernardo Arévalo fue con la promesa de eliminar la corrupción, y eso lo “compraron” los que le dieron el 11.8% de los votos en la elección de junio.

Entre la primera y la segunda vuelta se elevó la información de las acusaciones que tenía el partido Movimiento Semilla de haberlo constituido en el 2018 con firmas falsas y con documentos de fallecidos y que fue inscrito anómalamente en el Registro de Ciudadanos del TSE, según las acusaciones. La prisa era que la candidata en el 2019 sería la ex fiscal general Thelma Aldana, quien tenía apoyos políticos de figuras internacionales como Iván Velásquez y otros.

A alguien del partido Semilla o simpatizante local o internacional del partido se le ocurrió que el discurso del presidente electo Bernardo Arévalo debía ir por el golpe de Estado en cámara lenta, como lo dijo Arévalo en Washington la semana pasada. Con eso inculpa al Ministerio Público de los eventos en el TSE y en el partido. Sin embargo, el MP sustenta que lo que ha hecho es en base a ley. Quizá las formas de los allanamientos o las declaraciones del fiscal Curruchiche no gustan en la ciudadanía, pero se sustentan en la ley. Tocará a la CC indicar si están en ley o no.

Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en Guatemala, porque ni los 48 Cantones de Totonicapán ni la Alcaldía Indígenas de Sololá y uno o más lugares representan “al pueblo” de Guatemala. Los bloqueos de carreteras de la semana pasada, que fueron creciendo día tras día, agregándose personajes que siempre tienen interés en figurar en la coyuntura o el relajo, y ya el viernes delincuencia en centros comerciales. Si se suma a las personas que lo hacen, quizá no llega a tres mil, incluidas las manifestaciones del viernes de poquísimos estudiantes universitarios en la ciudad de Guatemala. La izquierda sabe hacer ruido. Tienen todo el manual para saber hacerlo, pero a la vez detienen el país y el país lo componemos todos los que necesitamos movilizarnos para ir al estudio, trabajo, salud o entretenimiento, y donde los productos deben movilizarse de un punto a otro.

Yo no concuerdo con lo que el presidente electo dijo en el Enade, donde resaltó que “los bloqueos no están deteniendo el país. Están luchando por la democracia”. Los bloqueos a todas luces son ilegales y son delitos, porque afectan la libertad de movilización. Por supuesto que afectan a esa gran mayoría de gente trabajadora y luchadora contra el interés individual de él y de los del partido Semilla para que no siga la investigación. Quien nada debe, nada teme. Para el 14 y 15 de enero del 2024, la CC ratificó este viernes por la noche (Com-020-2023) que se realizará el cambio a las autoridades electas y acreditadas por el TSE. El país necesita que las instituciones funcionen y que la ley y el orden prevalezca. A mí me parece que llamar a bloquear el país no es digno de alguien que tiene la responsabilidad de dirigir el rumbo de la unidad nacional.

Tenemos suficiente institucionalidad para que cada tema se ventile en cada lugar, pero no en la calle, obstaculizando. Es necesario dialogar, por supuesto, siempre lo es, pero también es necesario que se respete la ley y que cada uno respete el derecho del prójimo. Por la fuerza nada es bueno. Después, muy al estilo de la izquierda internacional, ¿también van a hacer bloqueos para no solo pedir renunciar a la Fiscal sino a cualquiera otra máxima autoridad de organismos del Estado u órganos de control que los cuestione?