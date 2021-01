De los empresarios que conocí

Trabajador incansable. Indiscutido sentido social. Se adelantó a lo que ahora se conoce como responsabilidad social empresarial (RSE). De honradez absoluta. Su sí era sí, y su no, no. Campeón ciclista centroamericano cuando las carreteras no estaban asfaltadas. La guerrilla secuestró a su hijo del mismo nombre, reclamando rescate, quien se fugó en el monte ante el asombro de sus captores. Una vida centenaria llena de vida.

La empresa familiar la manejan los miembros de la segunda y tercera generación. José Molina Calderón

Se trata de Fraterno Vila Betoret. Lo conocí y traté durante cinco décadas. Nació en Costa Rica el 20 de noviembre de 1922. Falleció en Guatemala el domingo 17 de enero del 2021.

Su historia personal es útil para conocer las empresas familiares. Se encuentra en el siguiente libro: Fraterno Vila Betoret. Mi vida. Autobiografía, Guatemala, julio 2009, 178 pp.

Es un gran esfuerzo que un empresario escriba su autobiografía. El autor da respuesta a una pregunta que el lector podría hacer. Dice así en el prólogo: Sin lugar a dudas, escribir sobre la vida propia es una tarea muy difícil. Al menos eso me parece a mí. ¿Cómo ser objetivo y ecuánime cuando uno se dispone a relatar su existencia? Y agrega: ¿Qué objetivo tiene? Varios y muy importantes. Viene a ser como un regalo para la familia…

El autor dio sus primeros pasos como empleado en Nortropic, una empresa en la que el padre producía en serie prendas de vestir.

El autor, en su juventud, fue un gran deportista, y más adelante participó en campaña política.

Fundado el Ingenio San Diego, en 1887, la familia Vila adquirió la finca e ingenio en 1943, cerca de la ciudad de Escuintla. Después de un viaje a Europa, África y Sudamérica, el papá del autor le hizo ver que se encargaría de la finca y el ingenio. En ese entonces había serias dificultades para llegar y volver a la capital, que se agudizaban por no contar con vehículo, utilizando el transporte ferroviario.

Fraterno padre falleció en 1952, e inicia la etapa de la transición familiar. Como herederos universales quedaron los tres hijos: Julio, Antonio y el autor del libro. La herencia consistía en la finca, el ingenio, la fábrica Nortropic y varias propiedades en la capital, y lo hizo por partes iguales. Los tres hermanos organizaron una sociedad muy armoniosa.

El autor narra que él tuvo la idea de montar un ingenio mayor, y a raíz de eso se hizo una división de común acuerdo en la que el autor se quedaba con la finca y el ingenio, y los otros dos hermanos recibieron la fábrica, inmuebles y efectivo.

A raíz de ese entonces empieza la expansión agrícola e industrial del Ingenio San Diego. Sin embargo, más adelante la zona geográfica en que se encontraba la fábrica no permitía expansiones adicionales. Recibió una oferta de comprar en Masagua, Escuintla, un ingenio que aún no había hecho zafra alguna. Se hizo esta operación, y de ahí nació el Ingenio Trinidad. En la actualidad, la empresa familiar la manejan los miembros de la segunda y tercera generación del autor. Una empresa familiar ejemplar.

Bicentenario de la Independencia: La Escuela Nacional de Agricultura (Enca) fue fundada el 21 de enero de 1921 por el presidente Carlos Herrera y el ministro de Agricultura Antonio Bouscayrol. Celebra su centenario mañana. Para conocer lo que hicieron los presidentes en 200 años, se sugiere el libro Política económica de 50 presidentes de Guatemala (1821-2021), de mi autoría.