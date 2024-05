Mirador

Demasiados tallos de la Semilla

Dos mujeres incluidas en el gobierno inicial y presentadas como “éxito de paridad” son sustituidas por pérdida de confianza por parte del presidente.

A la Semilla le germinaron demasiados tallos. Aquel “escándalo” del uso del vehículo oficial por parte de la hija de la entonces ministra de Ambiente —primera discrepancia manifiesta en redes entre autoridades de gobierno—, se une la reciente destitución —sin más explicaciones que las justas— de la ministra de Comunicaciones. Dos mujeres incluidas en el gobierno inicial y presentadas como “éxito de paridad” son sustituidas por pérdida de confianza por parte del presidente, apenas unos meses después de su nombramiento.

Sin embargo, no es el único frente interno del Gobierno. También ha dado quebraderos de cabeza —y sigue dándolos— el ministro de la Defensa, quien quiso ascender a sus cuates de promoción sin contar con los requisitos legales para ello, y ahora prosigue con la estrategia de designación de agregados militares que tampoco cumplen con los requisitos del tiempo de servicio y, además, por orden interna inesperada del pasado martes 21, les impide regresar al país hasta pasados seis meses desde su llegada al destino. La realidad es que prefiere tenerlos lejos, para que no le den problemas, sin sopesar que se los darán antes de irse, porque al menos cuatro de ellos ya han dicho que nell, y que prefieren no salir en esas condiciones.

Casi olvidado y perdonado por devotos progresistas, hay que sumar el fotógrafo presidencial que nos cuesta Q30 mil mensuales de nuestros impuestos —aunque solicitan incremento presupuestario porque no llega­— y el pago a los jóvenes contratados a dedo por ser hijos de o propagandistas del partido. No quitemos las cosas “menores”, porque pecando por lo pequeño se termina aceptando lo grande sin pudor alguno.

Por si lo anterior fuera poco, China Popular toma acciones contra los productos nacionales exportados a aquel país por haber mostrado afinidad con el gobierno de Taiwán. El uso de la geoeconomía por parte de los chinos no es nada nuevo. La diplomacia del dólar —aprendida por cierto de los USA— es el arma más empleada por los chinos comunistas. Compran, prestan o “donan” los millones que haga falta, siempre que se les conceda lealtad exclusiva. Una suerte de prostitución política que demasiados aplauden sin advertir las consecuencias a largo plazo. Otros, “más sesudos”, hablan de un enorme mercado por el que hay que apostar, y no por Taiwán, excluyendo la variable de que no tenemos capacidad de producir más que una determinada cantidad y que, por lo tanto, lo mismo nos da un mercado de 40 que de mil 500 millones, porque al final solo podemos suministrar cantidades limitadas de ciertos productos. Finalmente, los que se dan baños de pureza olvidan que negocian con autoritarios que no practican principios de certeza jurídica, respeto a contratos, compromisos o sistema judiciales y sociales que permitan reclamos, porque es el dictador y sus amigos quienes toman las decisiones a capricho.

En resumen: nada se había hecho desde el Gobierno y ahora las condiciones se ponen más difíciles para hacer algo, sin contar con las maquinaciones en un Congreso que vacaciona o los apaños de los mafiosos de turno para cuando haya que renovar el sistema de justicia.

A estas alturas no sé si el Gobierno no sabe, no quiere, no puede o no se entera, pero si evaluamos los resultados, parece que cualquiera de las posibilidades indicadas —o todas— están en la ecuación. Más preocupados por las formas que por el fondo, dicen a diario querer seguir avanzando, sin que los resultados lo muestren. El dengue declarado y el pacto sindical magisterial dan color al arbolito que crece torcido y no se sabe muy bien qué dirección toma.