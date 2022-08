Desarrollo de Petén y la Franja Transversal del Norte

El departamento de Petén es el de mayor extensión territorial en el país. Tiene 35,854 kilómetros cuadrados, se estiman 613 mil habitantes y producto interno bruto (PIB) per cápita de US$5,454. Belice tiene 22,966 kilómetros cuadrados, alrededor de 400 mil habitantes y PIB per cápita de US$4,435 (2020). Importante es comparar con El Salvador por tamaño de territorio, ya que es menor que Petén y Belice. Son 21,041 kilómetros cuadrados con aproximadamente 6.5 millones de habitantes y un PIB per cápita de US$3,798 (2020). Hay municipios en Petén (San Andrés, La Libertad, Sayaxché y Flores) que son de mayor extensión territorial que departamentos de Guatemala (Sacatepéquez, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y El Progreso).

Petén tiene aeropuerto internacional que sirve a todo el departamento. La isla de Flores, la cabecera del departamento, es un lugar muy bonito donde está la Gobernación Departamental, la municipalidad de Flores y la catedral Nuestra Señora de los Remedios, en el parque central de la isla. Hay muchos hoteles y muchos restaurantes, por lo que es notorio lo que alberga de turismo nacional e internacional. Mundo Maya es el nombre del aeropuerto, en honor de lo que Petén llama al turismo. Las ruinas mayas de Tikal, Yaxhá, Mirador, Uaxactún, El Ceibal, etc., son muy visitadas. El turismo es uno de los contribuyentes más importantes a la economía de Petén. La semana pasada tuve la oportunidad de conocer el cráter Azul, que es un nacimiento del río La Pasión, en el municipio de Sayaxché. Me pareció un lugar maravilloso que poco a poco irá recibiendo más turismo.

Sin embargo, el territorio de Petén es tan grande que buena parte es de vocación agropecuaria. Por mucho, la mayor área la ocupan pastos para la ganadería, que por el clima tropical alberga crianzas de ganado de carne y algunas lecherías. La gran mayoría es ganado Cebú, ganado tropical. En la ganadería hay mucho por hacer en Petén. Hay oportunidades de mejora en el material genético, en intensificar las fincas para tener mas unidades animales por hectárea, en programas silvopastoriles y en promover la integración vertical para que desde ahí se pueda exportar carne y leche. Hay diversa actividad agrícola, pero sobresale la palma de aceite.

La palma de aceite inició con una prueba de ocho hectáreas en 1988, en una finca en Santa Ana, y a partir de 1999, ya con una plantación de 450 hectáreas en la aldea El Tamarindo, Sayaxché. Se estiman 80 mil hectáreas de palma y hay siete plantas extractoras, fábricas que transforman la fruta fresca en aceite vegetal, producto que es el número uno de exportación de Guatemala a Europa y a México. La palma de aceite se cultiva en los municipios de Sayaxché, San Luis, Poptún, El Chal, San Francisco, La Libertad y San Andrés. El cultivo, que produce fruta todo el año y, por ende, empleo permanente, ha llegado a ser el motor de desarrollo económico (29.6% del PIB) y social del departamento.

También es importante el cultivo de la palma de aceite en la Franja Transversal del Norte. Hay plantaciones de palma en Izabal, Alta Verapaz y Quiché, pero puede extenderse hasta el norte de Huehuetenango. En la FTN hay tres plantas extractoras y una en construcción. La palmicultura ha llegado a ser en Petén y en la FTN parte de la solución para la población.

Es importante que las autoridades de gobierno y de municipalidades apoyen la inversión. Lo que se necesita es más carreteras y mantenerlas en buen estado, servicio de agua y energía a la población y centros educativos y de salud bien atendidos. La Mesa de Gobernabilidad de la Palmicultura en Petén es un buen ejemplo de cómo las empresas y la autoridad pueden trabajar coordinadamente para evitar la conflictividad y fomentar la actividad empresarial, que es gran contribución al bien común.