Desde USA conectando con Antigua en Navidad

Celebrar la Navidad este año significa reparar lazos rotos, olvidar rencores, odios y darnos los abrazos con amigos y familiares recordando las enseñanzas de Jesucristo. Celebrar la Navidad significa reflexionar por lo que está pasando Guatemala, y orar por la paz, la justicia, la benevolencia, la rectitud y la prosperidad para todos.

Estando tan lejos no me queda más que añorar el delicioso tamal, el ponche, los nacimientos y la tremenda bulla que ocasionan los cuetes en la medianoche del 24. Pero, a Dios gracias, lo del tamal está solucionado, pues una de mis hijas con quien estoy se ha aventurado a hacerlos con una receta que encontró, aunque la maravillosa cuetería de la medianoche que se da en Guatemala la extrañaremos.

Cuando era pequeñita y estudiaba en Estados Unidos, mi primera Navidad en tierra extranjera y en casa ajena fue triste, pues yo esperaba que durante la Nochebuena todos nos quedáramos despiertos esperando la medianoche. Pero no fue así, nos mandaron a dormir muy temprano. ¿A dormir? ¿Y los regalos? ¿Y los tamales y el ponche? —me dije a mí misma— ¿Y los cuetes a qué hora empiezan? —pensé, preocupada—. Casi no pude pegar ni un ojo esa noche, pues pensé que me estaban engañando y que en cualquier momento empezaría la fiesta. Bajé las gradas para ver si había regalos debajo del árbol, pero con lágrimas en los ojos descubrí que no había nada.

Esperé la cuetería el 24, con los tremendos silbidos a los que estaba acostumbrada. Pero nada. Silencio absoluto. Eran las siete de la mañana cuando nos despertamos el 25 al escuchar música navideña encontrándonos con decenas de regalos debajo del árbol de Navidad. Lo que me gustó fue sentir la unión familiar de la familia que me cobijaba, aunque mis padres y hermanos no estaban conmigo. Los extrañaba.

Hemos preparado una conexión televisiva con Guatemala celebrando la Navidad. Vida Amor de Paz

En esta ocasión, aunque me encuentro rodeada de algunos de mis seres queridos —no todos—. extraño estar en Guatemala para celebrarlo. Aunque todos estamos dispersos, siempre estamos unidos en espíritu y alma.

Ya no pienso tanto en regalos —aunque mi corazón de niña aún los desea—, pienso más en lo que significa la Navidad con el nacimiento del niño Jesús. ¿Qué nos vino a enseñar? Una de las lecciones que debemos recordar es que la Navidad representa el amor al prójimo, las cosas del espíritu y no de la materia. No es el hecho de dar regalos, sino de perdonar y saber aceptar el perdón, de agradecer y no de reclamar. De dar, y no de exigir. La base de la Navidad es el amor, saber amar a nuestros enemigos, y hasta saber retornar con el bien, aunque nos intenten hacer mal.

Una oración efectiva de Mary Baker Eddy, mi guía espiritual, dice así: “Y solemnemente prometemos velar y orar para que haya en nosotros aquella Mente que hubo también en Cristo Jesús, hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieren con nosotros, y ser misericordiosos, justos y puros”.

Estando por el norte, mi regalo para Uds. es un súper especial navideño de Los secretos mejor guardados, filmado en la ciudad de Miami, Coral Gables, Fort Pierce, y el vecindario de Coconut Grove, junto a mi invitado especial, el famoso cantante Jerry Bazúa. Conectaremos en directo con Lex Cargo en Antigua, Guatemala, quien nos muestra los nacimientos y funge como anfitrión del embajador de Ecuador en Guatemala, Hernán Yanez. Las imágenes son bellas, la música espectacular, los mensajes llenos de amor. Véalo hoy por Guatevisión, a las 9.30 pm, y el 24, a las 2.30 pm. La segunda parte se transmitirá el 30 de diciembre a las 2.30 pm, a las 9.30 pm, y el 31, a las 2.30 pm. Bendiciones a todos y Feliz Navidad.