Despidiéndome del Sahara marroquí

He recorrido el desierto del Sahara como un navegante recorre un océano. El espíritu aventurero que llevo en mis venas me ha permitido estar sobre los labios de las dunas, que son las que forman verdaderas obras de arte minuto a minuto.

En mi gira por Marruecos visité Guelmim, la extraordinaria ciudad Saharí más grande de la región. Vida Amor de Paz

En el desierto del Sahara todo cobra sentido. El silencio que inunda nuestros sentidos nos hace vivir del momento. En todas las ciudades saharíes visitadas me he encontrado con paisajes atravesados: dunas, camellos, arena, mar, oasis, carreteras asfaltadas y ciudades del primer mundo. He descubierto un país similar a un prisma multicolor cuyo brillo histórico, humano, cultural, económico y artístico nos ilumina el pasado milenario, pero permite encontrarnos con la magia del presente.

En mi gira por Marruecos visité Guelmim, la extraordinaria ciudad saharí más grande de la región, la que fue un verdadero regalo. Guelmim está inmediatamente al norte de Asrir, que fue capital de las tribus saharíes. Se trata de la puerta del Sahara, y fue en Guelmim donde conocimos el mercado de camellos, a los que ellos llaman dromedarios por tener una sola joroba, mientras que los camellos tienen dos. Allí llegan mercaderes a comprar o vender dromedarios que sirven de dote para entregárselos a la novia antes de casarse. Durante la fiesta del matrimonio, la tradición es preparar el banquete con uno o dos de ellos. En Guelmim también visitamos a los artesanos y tuvimos la suerte de llegar al oasis de Abaoynou, una maravilla de la naturaleza.

Laayoune me quitó el habla por ser una bellísima ciudad cosmopolita del primer mundo localizada al lado del desierto. Sus amplios bulevares me recordaron las principales ciudades de Europa. Sus calles son limpias y muy bien adornadas con bancas labradas y palmeras por doquier. Esta ciudad se caracteriza por el comercio de fosfato, por su maravillosa artesanía y, por supuesto, por la agricultura. Fue fundada por el capitán español Antonio de Oro en 1938 y en 1939 fue designada como la capital del Sahara español. Allí, y a pasos de la gran ciudad se encuentra el infinito desierto con sus mágicas dunas que invitan a soñar sobre la historia milenaria de los nómadas. La ciudad está dividida en dos por un río seco llamado Río Rojo. Su gente tan cálida como su clima nos hizo sentir en casa.

De allí proseguimos a Dakhla, donde descubrimos la “Duna Blanca”, que pareciera suspendida en el aire. Allí es donde Guatemala tiene instalado un consulado. Y no me extraña, pues esta ciudad está en una expansión exponencial y promete ser a futuro quizás la ciudad más importante y productiva de todo Marruecos. Hace unos cuantos años, solo contaba con un vuelo internacional por semana. Hoy son siete vuelos diarios para quienes llegan a hacer deporte o a invertir en negocios gigantes. No solo es un paraíso con un clima benévolo todo el año, sino que además cuenta con cientos de kilómetros de playas desiertas, perfectas para el surf y la pesca deportiva. De hecho, se le reconoce como la capital mundial del Kite-surfing. Dakhla causa asombro, pues siendo la puerta de África subsahariana, cuenta con acceso a más 49 países situados al sur del desierto. La sorpresa fue visitar el Centro de Pesca donde se reúnen cientos de personas cada día a las subastas de pescado, y en su puerto 200 barcos desembarcan su producto cada día con cien toneladas de pescado ¡y en tan solo una hora, el producto de cada barco está listo para su venta con todos los sellos de salubridad!

Me quedo con un buen sabor de Marruecos, con su comida, folclor, baile, cerámica, música, costumbres, tradiciones y su gente. Pronto estas imágenes las tendremos por Los Secretos Mejor Guardados, de Guatevisión.