Día común y corriente de la prensa de opinión

La prensa de opinión es particularmente importante en estos tiempos de mensajes anónimos y muchas veces falsos. La prensa guatemalteca de este tipo es la mejor del istmo y compite con cualquiera de los países hispanoparlantes, cada cual con sus características propias. Está integrada tanto por periodistas como por comentaristas e incluye también a la caricatura, y es producto del respeto a la libertad de emisión del pensamiento protegida con una ley constitucional desde 1984. Puede señalarse una proporción muy alta sobre el tema político, lo cual es explicable a causa de la situación del país. Quiero hoy destacar algunos párrafos de las columnas de ayer en Prensa Libre y elPeriódico, aunque no haya podido incluir a La Hora, por razones de horario de salida.

Las mentiras para hacer la guerra son: 1. Nosotros no la queremos; 2. El enemigo es el único responsable; 3. Es un ser execrable; 4, pretendemos nobles fines; 5. el enemigo comete atrocidades voluntariamente; las nuestras son errores involuntarios; 6, Utiliza armas no autorizadas; 7. Sufrimos pocas pérdidas; las del enemigo son enormes. 8. Los artistas e intelectuales nos apoyan; 9. nuestra causa tiene un carácter sagrado, divino o sublime; 10. Quienes ponen en duda la propaganda de guerra son traidores. (Alfred Kaltschmit) // Estamos en manos de honorables sin honor, mafiosos con chaqueta de marca, que toman decisiones… analfabetos morales… personajes oscuros que no diferencian el bien y mal, y cuando hacen apuesta por este último… (Pedro Yurrita).

En El Salvador se comprobó que con recursos públicos se compró el software Pegasus, para vigilar a defensores de derechos humanos, opositores políticos y periodistas, infectando sus teléfonos para poder tenerlos bajo control. (Marielos Monzón.) // Trump guarda en su ambición desmedida una rigurosa incoherencia con la razón, los principios y los valores cardinales y sociales. Otro caso trágico es Putin, masacrando con sevicia (crueldad) en Ucrania a niños, mujeres y ancianos indefensos, que no son objetivos militares, exterminio que es un genocidio puro y duro. (Amílcar Álvarez.) // …las recientes compras promovidas y defendidas a capa y espada por el TSE… (esta entidad)… estaría enterrando la credibilidad de que gozó desde 1983 con don Arturo Herbruger Asturias. (José Alejandro Arévalo).

(Los mexicanos)… tomaron las calles para hacer saber a cualquier gobierno que el pueblo defenderá contra todo el derecho de cómo elegir a sus gobernantes. (Estuardo Porras Zadik )// En el 2020, al IGSS le debían, en millones de quetzales: el Estado, 54 mil; las municipalidades, 751 mil, de los cuales 370 mil son de la capitalina; el sector patronal, 49 mil. (Todo esto suma 854 mil millones). El IGSS ha aumentado su inversión en el sistema bancario de 12 mil en el 2010 a 23 mil en 2019. (Eduardo Antonio Velásquez). // Timo Chenko amenaza con dejar de observar las hasta ahora respetadas reglas del juego, con las Cortes “tomadas”, la prensa independiente bajo asedio, las arcas del Estado “muy abiertas” y un TSE entrando en “terreno movedizo”. (Leonel Toriello.)

Los diez noes del pacto de cínicos son: no protestar, no criticar, no informarse, no denunciar, no interactuar, no escuchar, no cuestionar, no actuar, no apoyar. (Juan Diego Godoy, quien se refiere a la actitud ciudadana como un pacto con ese nombre.) Con los criterios aquí mostrados se puede estar de acuerdo o desacuerdo total o parcialmente, pero no recogen la actitud mundial de hoy de calificar de extremista a cualquier posición diversa a la propia. Se ataca, a veces a mansalva, al pensamiento nutrido de diversas formas de pensamiento para lograr un balance. Son notorios Trump y se han unido la nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, experiodista, por cierto. En Sudamérica, Pedro Castillo, en Perú; Gabriel Boric, en Chile, y Gustavo Petro, en Colombia. Todos desprecian los criterios distintos a los de ellos. Recogidos en la prensa de opinión.