Economía, competitividad y prosperidad 2020-2024

El 16 de enero el presidente Alejandro Giammattei presentó el plan de trabajo de su gobierno que se centra en cinco ejes estratégicos. El primer eje estratégico lo titularon Economía, competitividad y prosperidad. Me agrada que los objetivos tengan métrica para que tanto gobierno como ciudadanía podamos revisar los logros.

Los objetivos son: 1) Incrementar en 2.6 puntos porcentuales la tasa de crecimiento del PIB real. 2) Ocupar la posición 85 en el ranquin del índice de competitividad global. 3) Ocupar la posición 88 en el ranquin del Doing Business. 4) Reducir la tasa de informalidad del empleo en 6%. 5) Incrementar la proporción de la población con acceso a energía eléctrica a 93.5%. 6) Mejorar en 1% el índice de solvencia del sistema bancario. 7) Incrementar en 3.1% el margen de solvencia de las aseguradoras. 8) Incrementar la cantidad de recursos destinados a seguro agrícola para pequeños parcelarios a Q 35 millones. 9) Incrementar el monto de los créditos para emprendimientos de familias pobres a Q 200 millones.

En mi opinión cada objetivo es alcanzable, pero para lograrlo se requiere de: 1) Unirnos como una causa común y enfocarnos cada uno en lo que tiene que hacer. 2) Que el gobierno sea un facilitador y no un actor. 3) Que el Congreso de la República apruebe las leyes necesarias para que funcionemos con más simplicidad. 4) Que el sistema de justicia se despolitice y que la justicia sea justa, pronta y cumplida. 5) Que los gobiernos municipales le dediquen esfuerzos al desarrollo económico y social sirviendo y no sirviéndose. 6) Que se revisen los gastos de instituciones de Estado ya que es evidente que hay más personal — y gastos— de lo que se necesita y así se tienen más fondos para inversión. 7) Que se ataque de frente la extorsión, las maras y pandillas, contrabando y narcotráfico. 8) Que se limpien de corrupción aduanas y puertos. 9) Que se haga la debida comunicación nacional e internacional para llamar a más inversión y a la atracción de turismo. 10)Que los partidos políticos sean serios en el apoyo a estos objetivos y la oposición funcione en la línea del cumplimiento de desarrollo de país. 11) Que los medios de comunicación no sean sesgados y formen la opinión con sustento.

Vale la pena revisar la distribución de la población por rangos de edad. La población joven es muy grande y las oportunidades para ellos no abundan. Ese bono demográfico hay que atenderlo. Es lo justo y lo correcto. La única forma que conozco de cómo hacerlo, desde lo económico, es a través de nueva inversión, mayor inversión y regionalización de la inversión, pero al final de cuentas inversión. Esa inversión se logra cuando los gobernantes generan confianza y la facilitan.

Me llama mucho la atención la presentación del Plan de Reactivación del Agro en Guatemala que el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación presentó el jueves 29 de enero en el evento “Perspectivas Sector Agro 2020” de la Cámara del Agro. Ese Plan, en mi opinión, debe conocerse en toda Guatemala. Tiene mucha sensatez y tiene objetivos claros. Es otra forma de unir esfuerzos en una causa común.

Guatemala es aún un país de gran dependencia de la producción agropecuaria produciendo tanto para consumo local como para exportación. Es referente a nivel mundial en productividad por hectárea en aceite de palma, banano, azúcar, hule y otros. Muy interesante el plan de gobierno ya que tiene enfoque en cadenas productivas, en integración de micro y pequeños agricultores, en valores agregados, en innovación, competitividad y formalización, acceso al crédito con tasa razonables, fondo de garantía y el seguro agropecuario.

Ánimo Guatemala porque unidos en los propósitos daremos las oportunidades a la nueva juventud.