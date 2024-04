Desarrollo de país

El examen de los 100 días

Lo importante es que los designados cumplan a cabalidad con su responsabilidad.

Mañana cumple el gobierno que encabezan el binomio Bernardo Arévalo y Karin Herrera los primeros 100 días de gestión. En familias, grupos de trabajo, redes sociales, medios de comunicación y asumo que, en la comunidad internacional, en las últimas semanas se ha vuelto un tema importante saber qué informarán como logros del primer examen parcial.

Guatemala necesita del fortalecimiento de las instituciones públicas.

Recordemos que el partido político Movimiento Semilla está suspendido por la Corte de Constitucionalidad producto de una acusación a algunos de quienes lo fundaron de haberlo inscrito en el Registro de Ciudadanos del TSE bajo anomalías. Lo que más ha hecho ruido es que lo hicieron con firmas de fallecidos y con firmas falsas. Cuando el actual presidente de la República asumió como secretario general de ese partido político se reportó que, por recomendación de su abogado, él mismo puso una denuncia. Esa investigación aún no ha sido concluida, pero a mí me parece muy importante para el binomio que firmó en días recientes un Código de Ética donde pretenden devolver la ética a la función pública y que se dediquen a honrar y servir, que soliciten que la investigación termine pronto y salga a luz la verdad.

El período 25 de junio del 2023 al 14 de enero del 2024 fue sumamente importante, ya que muchas de las instituciones públicas y privadas pasaron por importantes pruebas de fuego. Desafortunadamente para el binomio electo, los escándalos provocados el 14 de enero en el Congreso por el diputado Samuel Pérez, de su partido, mancharon un día importante para ellos y para el país, dado que el cambio de mando del Ejecutivo no se dio como se suele dar. Esas acciones ilegales en el Congreso no solo hicieron que el presidente Arévalo fuera investido ya siendo fecha 15, sino que no le sirvió de nada más al diputado Pérez que para la foto, ya que tres días después la CC ordenó repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso.

Pocos días antes de tomar posesión, se supo de la integración del gabinete de gobierno. Se sabe que algunos ministros y secretarios no residían en Guatemala y también se supo que fue muy trabajoso encontrar quiénes querían servir en la gestión pública a nivel de viceministros. Lo importante es que los designados cumplan a cabalidad con su responsabilidad y que sean útiles para que el país tenga todo lo necesario para poder avanzar. La primera falla se dio en el Ministerio de Ambiente, donde por un abuso de uso de recursos públicos fue destituida la ministra de esa dependencia. Otro gran error fue solicitar el estado de calamidad por el incendio en el vertedero de Villa Nueva. A la fecha, seguramente tanto el presidente como la vicepresidente tendrán que evaluar el desempeño de los designados.

El Congreso, ya habiendo electo al exjefe de la PNC Nery Ramos como presidente de la Junta Directiva, se ha visto con agenda llena, aunque al principio tuvo intromisiones del mismo diputado de Semilla en instancias que la ley no les permite. Veo con alegría que poco a poco van logrando avanzar en la agenda, discutiendo leyes importantes, como la iniciativa de ley 6351 (Ley para la integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario), modificaciones a la ley de infraestructura vial que es tan necesario para modificar la metodología vigente, el trabajo de la Comisión de Economía de la iniciativa de ley de competencia y algunas más.

El mismo Congreso ya dio señales de cumplimiento a lo que ordena la ley en cuanto a la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las cortes de Apelaciones, ya que ha llamado a integrar las comisiones de postulación. Seguramente también saldrá a luz cómo los distintos grupos de interés buscarán que se elijan los magistrados a su conveniencia.

Guatemala necesita del fortalecimiento de las instituciones públicas y de la eficiente gestión del Ejecutivo.