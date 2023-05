Se han escrito diferentes investigaciones sobre las monedas, los billetes, las medallas y demás piezas que abarca la disciplina de la numismática. Me referiré a la importante producción de publicaciones en Guatemala sobre la numismática. He encontrado valiosas publicaciones sobre el quetzal, no solo como ave, sino como moneda guatemalteca.

Diego Molina. El Quetzal. Audiovisual. Banco Industrial, S. A. 1978. Diego Molina (1949-1994). Uno de los trabajos que consolidó su reconocimiento nacional e internacional como fotógrafo fue su estudio fotográfico acerca del ave nacional de Guatemala, titulado El Quetzal, realizado con el patrocinio del Banco Industrial de Guatemala, cuyo objetivo era fomentar los valores cívicos de los guatemaltecos. Fue la primera vez que masivamente el público conoció al ave en vivo, su hábitat y su forma de volar.

Rikky López Bruni, El Quetzal. Ave indiana. 2008. Libro bellamente ilustrado. El autor y editor es fotógrafo profesional, dedicando 15 años de su vida en la búsqueda de respuestas misteriosas relacionadas con una de las aves más bellas del mundo. A través de los años convivió con los quetzales, estudió sus hábitos de migración, reproducción y vida diaria. Da a conocer el quetzal en la historia de Guatemala, mapas, hábitat, ornitología, fauna y flora del bosque nuboso, y la propia historia del fotógrafo. Además, proporciona la descripción de la biosfera de la Sierra de las Minas. Fue una exposición de fotos de Diego Molina sobre el ave lo que influyó en su destino. Fue en 1978, cuando López Bruni tenía 20 años de edad, que vio la muestra montada en el Palacio Nacional. Diego Molina fue el primero que fotografió quetzales y la presentó como el ave nacional en una exposición grande. Cuando él falleció trágicamente vio que quedaba un vacío tremendo. Fue cuando le entró la idea en la mente. Pese a ello pasaron algunos años para que pusiera en marcha ese pensamiento.

¿Fotógrafos profesionales estudiaron el ave nacional de Guatemala. José Molina Calderón

Prensa Libre. Buena Vida. “5 de septiembre, Día Nacional del Quetzal”. 2021. En septiembre, mes de la patria, también se conmemora el día de este símbolo patrio. Según el decreto No. 33 del 18 de noviembre de 1871, el quetzal es declarado ave nacional. Y se dispuso que cada 5 de septiembre se conmemore a este símbolo patrio. Se dan a conocer fotografías, hábitat y tamaño del ave, y la descripción de la hembra y el macho.

Adrián Recinos. El Quetzal. Ave Sagrada. 1962. Original investigación del conocido historiador sobre el ave nacional. Da a conocer el origen del nombre quetzal desde la época precolombina.

Alfonso Pérez Longo y Edgar Quisquinay Rojas. Acercamiento a la historia y uso de las fichas de finca en Guatemala. 2014. Los autores señalan los factores que permitieron la existencia de tanta variedad de fichas en Guatemala, uso, delimitación geográfica, temporal y decadencia.

Carlos E. Nájera M. Fichas de finca. 1998. El subtítulo indica el contenido de la investigación: Acuñaciones particulares de moneda en Guatemala, que se utilizaron como instrumento de explotación.

José Rodolfo Reyes Calderón. Moneda auténtica y falsa. 1987. Análisis para distinguir la moneda auténtica de la moneda falsa.

Manuel de J. Zetina Puga. Moneda y Banca. 1995. Fue funcionario del Banco de Guatemala y catedrático universitario. Texto pedagógico de Moneda y Banca de Guatemala.

Felipe Siliézar Ramos. Catálogo de Monedas y Medallas de Proclama de Centroamérica y Panamá 1733-1976. Es una voluminosa publicación de monedas y medallas de Centroamérica y Panamá, en un período de cerca de dos siglos y medio.