pluma invitada

Emisiones de metano

Las emisiones de metano a la atmósfera se han incrementado en los últimos años, debido, en su mayoría, a las actividades humanas. Este es responsable de alrededor un 30% del aumento global de la temperatura que ha tomado lugar desde el período preindustrial, siendo el segundo gas de efecto invernadero, después del dióxido de carbono. Se considera a la disminución de las emisiones de metano como la estrategia más efectiva para lograr mantener un calentamiento global menor de 2 °C, meta que se ha consensuado internacionalmente. Las emisiones de metano provienen de fuentes naturales y de actividades humanas, estimando que alrededor del 60% son el resultado de las actividades antropogénicas. La UE y EE. UU. han acordado un Compromiso Mundial sobre el metano para reducir las emisiones en un 30% al 2030. A la fecha se han adherido al compromiso 155 países, que representan un poco más del 50% de las emisiones antropogénicas. A continuación, deseo hacer comentarios y sugerencias válidas para el país, específicamente sobre los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios son la opción más común para el tratamiento de la basura orgánica municipal, pero son causantes de aproximadamente el 11% de las emisiones de metano antropogénicas a nivel mundial. El gas producido en los rellenos sanitarios contiene dos principales componentes, metano y dióxido de carbono en proporción similar. En EE. UU., los rellenos sanitarios representan un 26% de todas las emisiones antropogénicas. En Europa se ha legislado para controlar las emisiones en el 65% del nivel encontrado en el 2016, esperando lograrlo con una mejor separación en la fuente y el tratamiento de la fracción biodegradable de la basura municipal; en digestores anaerobios para producir electricidad.

El flujo de metano de los rellenos sanitarios hacia la atmósfera es de aproximadamente 36 kg por metro cuadrado, por año; por ejemplo, en un relleno de basura compactada y apisonada con tierra, de 2,500 metros cuadrados, serían 90 toneladas de metano por año. Cifra relativamente pequeña comparada con la cantidad de metano que se puede generar directamente del tratamiento en digestores anaerobios de la fracción biodegradable. Esta cantidad depende de los componentes de la basura a tratar, el tipo de digestor y su operación. En términos generales, se estima que podría generarse, partiendo de mil toneladas diarias de basura y 20 días de fermentación, entre 2.5 a 5.0 Gwh por año. Las emisiones superficiales por difusión no son uniformes, sino que ocurren en puntos calientes de la misma, en donde se emite cerca del 73% del total. No es de extrañar, entonces, que en el reciente incendio del relleno operado por Amsa, en la carretera hacia el sur, fuera laborioso apagarlo en ciertas zonas. La tecnología de mitigación empleada comúnmente ha sido la de instalar un sistema subterráneo de tubería perforada para atrapar el gas. Sin embargo, como se ha comprobado experimentalmente, la captación del gas por ese sistema, en rellenos similares a los instalados en el país, oscila entre el 15 al 20% del total, cifras que demuestran que la inversión requerida no se justifica. Es necesaria una nueva visión, imitemos a países europeos que han reconocido a la basura municipal como una materia prima para generar energía eléctrica. La capital y las ciudades aledañas producen actualmente una cantidad de basura significativa que hace factible un sistema de generación de electricidad limpia, además, con un futuro sostenible, pues la basura aumenta con el incremento de la población.