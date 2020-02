Una empresa familiar de origen inglés en Guatemala, relatada en el libro editado en idioma inglés, se encuentra en John Gordon Smith, Finca Mocá. The Story of a Farm and a Family. 1911-2001. Finca Mocá, Suchitepéquez, Guatemala, 2003. 127 pp. En traducción libre: La historia de una finca y una familia.

Gordon (padre) y John (hijo) pelearon en la primera y segunda guerras mundiales, respectivamente. José Molina Calderón

Previo a la edición del libro, hubo un homenaje al autor por parte de la Asociación Experimental Cafetalera (AEC), el 23 de julio del 2002, en la cual se hizo una semblanza de este y un preaviso de que se publicaría el libro. El presidente en ese entonces de la AEC, Ing. Julio Arrivillaga Vásquez, me facilitó de su magnífica biblioteca varios libros relacionados con el escritor.

Un resumen de la semblanza es así: John nació el 20 de abril de 1917 en Inglaterra. Sus padres fueron Gordon Smith y Lucy Owen Smith, muy conocidos en la sociedad guatemalteca de la época. Gordon Smith se vio involucrado en la Primera Guerra Mundial, sirviendo por cinco años. Por méritos propios obtuvo el grado de capitán en el ejército inglés.

John se graduó de bachiller (High School) en Sherbourne, localizada esta institución en Dorset, Inglaterra, en 1935. Pasó luego a estudiar Agricultura al famoso Imperial College of Tropical Agriculture, en la Isla de Trinidad, en las British West Indies.

Se graduó en Agricultura en 1939 y regresó a Guatemala a incorporarse a la empresa familiar. Su primer empleo bajo las órdenes directas de Harold Lewonski fue un anexo de Finca Helvetia, como segundo mayordomo, con el magnífico sueldo de Q10.

Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial… juntamente con sus amigos Robert Hempstead y Dennis Koester decidieron marchar como voluntarios.

El 22 de noviembre de 1940 iniciaron esta aventura… Se enrolaron en la Real Fuerza Aérea Canadiense (RCAF) al llegar a Canadá. Durante el entrenamiento fueron enviados a diferentes ramas de la Fuerza Aérea los tres amigos: Robert Hempstead como piloto de caza (lamentablemente falleció en combate, en Egipto), Dennis Koester como navegante aéreo y John como piloto de aviones bombarderos Wellington y Stirling. El 25 de junio de 1942, su aeronave, un Stirling cuatrimotor, fue atacada por dos cazas… teniendo que aterrizar de emergencia sin utilizar el tren de aterrizaje.

El 5 de septiembre del mismo año, con 25 misiones de combate a su crédito, su nave fue atacada por un caza nocturno y prácticamente deshecha, explotó, y lanzándose al vacío logró accionar su paracaídas y salvarse de una muerte segura. Los restos del aparato cayeron en un terreno aledaño al pueblecito holandés denominado Rouveen… el navegante del aparato David Osborne, compañero de infortunio de John y capturado inmediatamente junto a John, comenzaron así un largo período de cautiverio (prácticamente tres años). Tres miembros de la tripulación perdieron la vida en esta misión. Finalmente retornó a Inglaterra el 8 de mayo de 1945 y a Guatemala, el 2 de septiembre del mismo año.

De nuevo en la Finca Mocá trabajó bajo las órdenes de Walter Lind, hasta que al fallecer este, en 1949, tomó definitivamente el mando de la misma, sin interrupción, hasta el 2001 (52 años).

Fue miembro de la junta directiva de la Escuela Agrícola Zamorano en 1976 y 1977, y su presidente de 1979 a 1991, habiendo sido electo fiduciario de mérito desde 1996.

John ha iniciado una nueva y necesaria tarea: escribir la historia de la Finca Mocá y de las familias fundadoras.