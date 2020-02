Empresa familiar Finca Mocá

Una empresa familiar de origen inglés en Guatemala, relatada en el libro editado en idioma inglés, se encuentra en John Gordon Smith, Finca Mocá. The Story of a Farm and a Family. 1911-2001. Finca Mocá, Suchitepéquez, Guatemala, 2003. 127 pp. En traducción libre: La Historia de una Finca y Una Familia.

La década de 1920 y principios de 1930 fue de mucha actividad agrícola. José Molina Calderón

La carátula del libro reproduce una fotografía de la casa principal de la Finca Mocá, y la primera fotografía interior es una vista del volcán Atitlán desde la misma finca. Seguidamente un resumen del libro.

La historia empieza cuando en 1909 Gordon Smith y Walter Lind deciden juntar sus recursos para comprar Finca Mocá en Suchitepéquez, Guatemala. Por ser dos socios, ambos sentaron las bases de la empresa familiar de cada uno.

Gordon había llegado al país en 1902, a la edad de 18 años, a trabajar en un banco mercantil británico. Lind, nueve años mayor, trabajaba para un banco británico distinto. Gordon, a su llegada a Guatemala en 1902, pronto se unió al primer club de futbol del país.

Gordon (28 años de edad) se casó con Lucy Owen (27 años) en 1913 y tuvieron un primer hijo en 1914, llamado Owen, y luego John, el 20 de abril de 1917. Lucy lo había acompañado a Inglaterra para estar cerca de él, primero viviendo en la isla Guernsey, en el Canal de La Mancha, y luego en Inglaterra, mientras Gordon hacía servicio militar en Francia y eventualmente en Inglaterra.

Una docena de ingleses en Guatemala, incluido Gordon, se habían alistado en el ejército británico para la Primera Guerra Mundial, y retornó a Guatemala después de la Guerra, el 15 de abril de 1919. A su regreso, Gordon se instaló en la Finca Mocá, donde Walter Lind había hecho mejoras importantes, y posteriormente se trasladó su esposa, el 11 de diciembre de 1919.

En esa época se sentían todavía las consecuencias del terremoto en Guatemala de 1917-1918, y los trabajos de construcción del Ferrocarril de Los Altos absorbían a los trabajadores en detrimento de las fincas de café.

Gordon administró la Finca Mocá. Walter Lind viajó a Londres el 5 de septiembre de 1919 con su esposa, Randi, y su hijo Eric, y se hizo cargo de la Finca Helvetia en El Palmar, Quetzaltenango, una finca más grande que Mocá.

En marzo de 1922, Gordon compró la Finca Tarrales situada al este del volcán Atitlán.

Walter Lind fue capitán de la Armada británica y después de sufrir un ataque de gas fue trasladado a la Legación Británica, en Oslo, Noruega, en 1917. Estando en Noruega contactó a dos inversionistas, John Poulsson y Harald Stange (P&S), el primero dedicado al negocio de madera y pulpa, y el segundo a seguros. P&S y Gordon Smith & Co. (GS&Co.) pondrían el dinero para comprar fincas en Guatemala, bajo la gerencia de GS&Co. Bajo este arreglo Gordon tomó la administración de las fincas Helvetia, Tambor, Dolores y Palmira, propiedad de unos amigos de GS&Co. Esta sociedad terminó en 1929, un año antes del vencimiento del plazo convenido, y se decidió vender las fincas. Después de ese acuerdo, firmaron otro con Hans Christian Sonne, un norteamericano de origen danés que vivía en Nueva York.

Los hijos de Gordon fueron a estudiar a Inglaterra: Owen en 1922 (8 años de edad), John en 1925 (ya de 8 años), y finalmente la hija Baysis en 1929 (10 años de edad).