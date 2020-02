Empresa familiar innovadora en agricultura

Una empresa familiar de origen inglés en Guatemala, relatada en el libro editado en inglés, se encuentra en John Gordon Smith, Finca Mocá. The Story of a Farm and a Family. 1911-2001. Finca Mocá, Suchitepéquez, Guatemala, 2003. 127 pp. En traducción libre: La Historia de una finca y una familia. Seguidamente un resumen del libro:

La década de 1920 y principios de los años 30 fueron años de mucha actividad agrícola. En noviembre de 1947, el socio de Mocá, Walter Lind, falleció, quedando John como socio gerente.

La finca Mocá promovió, además del café, la quina, forestación, té, macadamia, cardamomo y hule. José Molina Calderón

En abril de 1949, John contrajo matrimonio con Anika Cederchiöld, hermana de Mónica, esposa de Owen. Tuvieron dos hijas. En 1951 los socios empezaron a tener diferencias de opinión e iniciaron la separación amigablemente, de tal forma que la Finca Mocá quedó en propiedad de los Smith y la Finca Variedades, en la que también eran socios, le quedó a los Lind.

En 1967, John contrajo matrimonio de nuevo con Isabel Delgado, que recientemente había enviudado con 4 niños.

Los hermanos Smith eran copropietarios de las fincas Panamá y Mocá. Decidieron separarse en tal forma que Owen llegó a ser propietario de Panamá y John, propietario de Mocá. Más adelante, en 1986, Owen vendió la finca Panamá.

En la finca Mocá, John Smith promovió, además del cultivo del café, otras ramas agrícolas: la quina, forestación, té, macadamia, cardamomo y hule. Además instaló una lechería que fue cerrada después de que una granada de mano, lanzada por la guerrilla, dañó el equipo de producción de leche, el 5 de febrero de 1985.

En 1980, el grupo guerrillero Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (Orpa), tuvo por centro de operaciones las faldas del volcán Atitlán, y desde ahí hostigaba a las fincas de la zona, incluyendo Mocá.

El 23 de octubre de 1985, la guerrilla asesinó a Norman Lind, cuando aterrizaba en la finca Panamá, en una pequeña avioneta monomotor. Cuando el avión corría sobre la pista, tocó una cinta que activó un switch y explotó, y mató a los ocupantes instantáneamente: su yerno Klaus Herold; Erasmo Sánchez, técnico costarricense que asesoraba fincas de café en Guatemala, y el piloto Arturo García.

Un vocero de la guerrilla trató de disculparse, debido a que Lind era el cónsul general de Noruega, y esta nación apoyó financieramente por muchos años el movimiento guerrillero.

En 1990, los 6 hijos de John estaban casados, y en 1998 llevaban 17 nietos. John y su esposa decidieron pasar la propiedad a los hijos, bajo arreglos especiales. John tenía un amplio sentido social que demostró, no solamente en el buen trato y la construcción de viviendas con sus empleados, sino también por su apoyo decidido a la Universidad Zamorano, situada en Honduras. Además fue fundador de Agrosalud, en 1978, una organización privada sin fines de lucro, para promover el cuidado de la salud de los trabajadores agrícolas y sus familias. Gremialmente fue fundador de la Asociación Experimental de Café.

Específicamente, en apoyo a la educación, Owen impulsó desde 1948 el Colegio Americano de Guatemala, y más adelante, la Universidad del Valle. Por su parte, John se involucró en la Escuela Agrícola Panamericana, nombre con el cual se conoció inicialmente, y ahora Universidad Zamorano, en Honduras. Los hermanos Smith donaron a la Universidad del Valle de Guatemala áreas importantes de terreno para conservar bosques y reserva de animales y plantas.

La cosecha de café 2000-2001, con la que termina el libro, fue la más grande en Mocá hasta esa época.