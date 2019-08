Encuestas atinadas

El resultado de la segunda vuelta les sorprendió a muchos, pero no a mí. Había mucho nerviosismo. Se me acercaban amigos diciéndome que temían que ganara la UNE. Que si ganaba Sandra Torres y la UNE se irían del país antes de un año. La presión era enorme, pero a todos les decía que no iba a ganar porque el antivoto era enorme.

Las encuestas, cuando están bien hechas, dan una indicación bastante confiable de lo que será la realidad. He seguido en varios procesos electorales las encuestas de compañías serias como ProDatos o CID-Gallup Latinoamérica. Es verdad que en otros casos como en las últimas elecciones para presidente en Estados Unidos y Argentina, las encuestas parecían favorecer al perdedor. Pero no nos confundamos, las encuestas serias estaban muy apretadas y los medios favorecían al perdedor. Los medios pueden estar sesgados, pero las encuestas suelen ser bastante objetivas si es que están bien hechas. El caso del brexit fue otro donde las encuestas daban por ganadores a los que querían continuar en la Unión Europea.

Otra cosa sobre los últimos resultados de las encuestas antes de la segunda vuelta en Guatemala fue que ProDatos y CID-Gallup Latinoamérica daban como ganador a Giammattei por amplia diferencia contra Torres. Recordemos que las encuestas son como una fotografía que refleja el sentimiento durante el período de tiempo en que se hizo la encuesta. La ficha técnica es importante porque nos enseña la forma en que se hizo, metodología, universo, total de casos, definición de los entrevistados, fechas, área geográfica, confianza y margen de error.

El resultado de la segunda vuelta con el 99.73% de mesas procesadas dio ganador a Giammattei con el 57.95% de los votos válidos mientras que Torres quedó con el 42.05%. Este resultado está dentro del margen de error de ambas encuestas mencionadas. La de ProDatos, publicada por Prensa Libre, indicaba que, con un margen de error del 3.1%, Giammattei ganaría con el 61.1% de los votos válidos y Torres se quedaría con el 38.9%. La de CID-Gallup Latinoamérica, publicada por la Fundación Libertad y Desarrollo, indicaba que con un margen de error del 2.8%, Giammattei ganaría con el 54.90% de los votos válidos y Torres se quedaría con 45.10%.

También estaba confiado porque vi un ensayo serio hecho por Lucy y Joseph Cole, usando los datos de las elecciones pasadas (2015) y las de ahora para predecir lo que se esperaría. Este ensayo (https://onusprobandi14.wixsite.com/misitio/post/predicción-de-la-segunda-vuelta-electoral-2019-por-joseph-y-lucy-cole?.) daba ganador a Giammattei con el 56.6% de los votos válidos mientras que Torres se quedaba con 43.4%.

¿Por qué perdió Torres a pesar de que sus bases estaban en todo el país? Creo que por el antivoto. Ella tenía un antivoto —gente que nunca votaría por ella— del 34.10% mientras que Giammattei tenía apenas el 2%, de acuerdo a la Segunda Encuesta Nacional de Opinión Pública del 12 de junio de este año, publicada por la Fundación Libertad y Desarrollo. Sospecho que el antivoto de Torres aumentó de la fecha en que se hizo esta encuesta a la fecha de la segunda vuelta.

Por ello, vemos que, entre la primera y segunda vuelta, Sandra aumentó de 1,122,600 votos a 1,384,112, apenas un 23.29% más de votos nuevos, mientras que Giammattei aumentó de 613 mil votos a 1,907,801, un 211.22% más. El antivoto fue muy importante, aunque no fuera la única razón por la cual la gente se definió por Giammattei y no por Torres. Los partidos políticos deberán ponerle atención al antivoto y a rechazar candidatos con porcentajes altos del mismo.