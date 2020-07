Es clarísimo el asedio a la obra de Hansen

Desde hace días comenzó a circular un video, realizado por una entrevistadora supuestamente de la cadena HBO, pero en realidad contratada por la empresa VICE, relacionada con George Soros, y un mensaje de la artista Bonnie Wright, participante en la serie de Harry Potter. Su pretensión es poner en duda el trabajo y destruir el trabajo realizado durante 40 años por el arqueólogo estadounidense Richard Hansen, a quien Guatemala otorgó la Orden del Quetzal por indudable labor en numerosos sitios mayas peteneros y sobre todo en la cuenca del Mirador, gracias a un convenio cuyo vencimiento es el 31 de diciembre. El área quedaría sin protección legal y ello da oportunidad a quienes la talarían para vender la madera, sin ningún beneficio adicional para el país.

La tan prolongada tarea científica, histórica y social en varias aldeas peteneras lo hizo merecedor a recibir la Orden del Quetzal. Mario Antonio Sandoval

En su video, la entrevistadora afirma: “Hansen necesita cambiar la ley guatemalteca para reclasifica el Mirador de parque nacional a un área silvestre, para prohibir la tala y permitir el desarrollo privado para que pueda construir su resort”. El arqueólogo afirma no haberlo dicho y haber sido distorsionadas sus declaraciones para hacerlo quedar como un tonto. Por aparte, además sólo entrevista a madereros de la aldea llamada Carmelita, pero no a los de otras donde él tiene apoyo. Apoya la idea de las concesiones, si cumplen los acuerdos de éstas, y considera mejor para el beneficio del área dejar los árboles y luego facilitar la llegada de visitantes, con el objeto de obtener mejores ingresos por el turismo y así logra beneficios sostenibles y a largo plazo.

El riesgo más peligroso, por complementario al video tan cuestionable de la entrevistadora, cuyo nombre no pude obtener, lo constituye el mensaje enviado a millones de personas, vía redes sociales, por la señora Wright, quien aprovecha su credibilidad derivada de la participación de películas taquilleras, y dice, entre otras cosas, “tener el corazón roto” por “un proyecto de mega turismo… financiado por Estados Unidos… que podría ser desarrollado en medio de la Biósfera Maya”. Incluye una foto de ella, muy sonriente, con un #savePetén, y acerca de esta actitud informó Prensa Libre el 26 de junio pasado. No lo considero un error, ni haber sido sorprendida en su buena fe, o ser una tonta útil.

Hansen ha atenido participación directa o indirecta para lograr documentales de National Geographic. En cuanto al beneficio social, logró financiamiento rotario de San Francisco, California, para agua potable en seis aldeas; mejoras físicas y donaciones de Rotary San Francisco, para computadoras a las escuelas. A respecto de lo arqueológico, tiene más de 300 trabajos propios o con coautoría acerca de una extensa gama de descubrimientos y trabajos. Puedo dar fe de su constante tarea de dar a conocer la importancia de El Mirador a los guatemaltecos. En este momento hay la posibilidad de una donación de 62 millones de dólares por el Congreso de Estados Unidos por la vía y el control del BCIE, en conjunto con el gobierno de Guatemala.

Esto último me hace pensar en la concatenación de codicia, envidia profesional y creencia de no haber controles. Los arqueólogos nacionales deben declarar al respecto de este asunto, porque su silencio los haría cómplices. Es grande el número de quienes han trabajado en el sitio y redactado varios de los numerosos estudios científicos publicados. El gobierno debe ser más explícito para no caer en la sospecha de motivos torcidos, aviesos. La conservación de la cuenca del Mirador tiene importancia nacional y mundial, por ser parte del más grande pulmón natural del hemisferio norte y ya se encuentra en riesgo. Pero sobre todo, los guatemaltecos no podemos darle la espalda a quien ha dedicado décadas para salvaguardar nuestra herencia cultural.