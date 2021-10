¿Es necesaria una ley de Competencia?

Luego de más de 20 años de tratar de pasar una ley anticompetencia, parece que se conocerá nuevamente la misma. El asunto es que los políticos, que precisamente son los más ignorantes de las nociones más elementales de economía, están promoviendo dicha ley, que en nada vendrá a ayudar a que exista más competencia en el país. Es una pena. Tendremos más legislación y regulaciones que harán nuestro crecimiento económico más lento y burocrático.

Con la excusa de ayudar al control de precios de los medicamentos contra el coronavirus están apurando la aprobación de una ley que no solo no permitirá que bajen los precios y exista más competencia, sino que implicará más corrupción. No se necesita ninguna ley de competencia para crear más competencia de bienes y servicios a mejores precios. Se necesita desregular y abrir completamente nuestras fronteras para que cualquiera pueda competir contra los productores más importantes de todo el mundo. El principal beneficiado será el consumidor, al encontrar más oferta en todo tipo de calidades y precios. Este tema de los altos precios de las medicinas pasa por toda la regulación existente que solo unos pocos han logrado manejar para poder vender sus medicamentos sin mayor competencia.

Guatemala es insignificante en cuanto a población y producto interno bruto en el mundo entero. Pensar que tenemos empresas que deben regularse porque son demasiado grandes, no tiene sentido, ya que las empresas más grandes del país son nada en comparación con las grandes del mundo entero. Nuestras empresas necesitan crecer más. Nuestra economía es eminentemente agrícola y dependemos mucho de las remesas gracias a los guatemaltecos que viven y trabajan en el exterior. Hay poca industria en el país y con esta ley se complicará su crecimiento y expansión. Encima de todo, el comercio en Centroamérica es afectado por los egos de los políticos de cada país complicando así las importaciones y exportaciones que deberían ser mucho más fluidas de lo que son actualmente. No veo por dónde justificar una ley que a todas luces no beneficiará a los guatemaltecos, sino que creará una nueva entidad de control con más burocracia e incrementará los costos a los productos que se fabriquen en el país. Esto sin contar con que fomentará la corrupción por la discrecionalidad de las autoridades que controlarán la aplicación de esta nefasta ley.

Nos olvidamos de que la Constitución de nuestro país, en su artículo 130, ya impide los monopolios. De todos modos, el concepto de que Monopolio se refiere a la existencia de una sola empresa y eso está equivocado. Mientras exista total apertura de cualquier persona o empresa para importar cualquier producto o formar una nueva empresa, no debería asustarnos el que solo exista una empresa en un sector. Como mencioné al inicio, somos tan pequeños que para alcanzar economías de escala posiblemente no tenga cuenta tener más de una sola empresa fabricando ciertos productos en el país.

Un comercio libre de barreras arancelarias y no arancelarias es lo que más ayudaría a los guatemaltecos pobres a mejorar su nivel de vida. No una ley burocrática como la que se está pensando aprobar. Con una apertura total del comercio podríamos eliminar las aduanas y que cualquiera pueda competir con cualquier producto a todo nivel. Disminuiría la corrupción, se reducirían los costos de importación al país y los productos y servicios compitiendo a nivel internacional estarían más surtidos y de distinta calidad al menor precio posible. El guatemalteco verá incrementado sus ingresos reales en la medida en que los precios de los diferentes bienes y servicios que consume bajan.