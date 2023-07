Esa tormenta perfecta ya se volvió un tsunami

Pasan las horas, y la perfecta tormenta política donde navega el oficialismo se convierte en un tsunami, arrasador pero calmado. La misión de observación electoral de la OEA expresó: “el abuso de los instrumentos legales no se puede repetir”, así como un tercer agregado a la lista Engel, del Departamento de Estado, con diez nombres más (ya suman 49 ) de autoridades y otros guatemaltecos señalados de corrupción. La respuesta oficial del gobierno, cuyo contenido debería costarle al canciller el puesto o la renuncia voluntaria, por decir “que considera deleznable (es decir, despreciable, ultrajante) esa herramienta “que se está utilizando por Estados Unidos para imponer su jurisdicción”, por lo cual “no es vinculante bajo ninguna circunstancia”.

La reacción contraria casi unánime pone en ridículo a los defensores a ultranza o por oscuras conveniencias. Mario Antonio Sandoval

•El Foro Guatemala, multirrepresentativo, respaldó al Director del Registro de Ciudadanos, actualmente de “vacaciones” preventivas aun antes de la orden de captura de la Subdirectora, emitida ayer.

•La periodista Carmina Valdizán decidió no entrevistar a Sandra Torres, por sus presiones para evitar preguntas molestas. El columnista Pedro Trujillo, con toda razón, expresó: “los entrevistados no pueden elegir a su comodidad a los entrevistadores”. Lo considero un error del medio.

•Se filtró la grabación de Consuelo Porras al ser informada de financiamiento electoral no declarado por Sandra Torres. Esto confirma la buena relación entre ambas y debilita los pretextos para la persecución de figuras políticas.

•Bernardo Arévalo salió el martes en un video cantando en inglés. Sin duda, efecto de una asesoría tan mala como la recibida por Edmond Mulet. Resta seriedad, por el mal momento escogido.

•Luis Fernando Andrade, exdiplomático, analista, expresó en Elección Libre, programa de Guatevisión conducido por la periodista Alejandra Álvarez: “la presión internacional crecerá si siguen intentando desestabilizar al proceso electoral… (a través de) procesos judiciales espurios”. “Giammattei debe salir con su gabinete a comprometerse con un proceso electoral transparente y sin manipulación”.

•Allí mismo, el analista Álvaro Pop señaló: “hay una descomposición paulatina… el Estado se convirtió en algo al servicio de ciertos poderes, no de los derechos constitucionales”. “El ciclo comenzó con Morales y siguió con Giammattei. La población, indignada, quiere un cambio y eso es un riesgo. No hay interés de ver la crisis. A los que no les conviene el cambio están dispuestos a jugar al caos”.

•Haber sumado a la lista Engel a Joviel Acevedo, verdugo desde hace tiempo de la calidad educativa del país, coloca en problemas al sindicalismo, sobre todo magisterial, y es visto con agrado por muchos padres de familia.

•Con Walter Mazariegos son dos los rectores de la Universidad de San Carlos en ese documento estadounidense. El otro es Estuardo Gálvez.

•Para el columnista Fritz Thomas, los intentos de subir al segundo lugar al candidato oficial “fallaron de manera abismal” porque “la intervención en un sistema complejo tiende a crear resultados no anticipados, incluso indeseables” porque “el orgullo provoca ceguera”.

•Según Ramón Parellada, “la justicia de nuestro país… ha pasado a ser parte del mismo bando”. “Termina siendo selectiva y arbitraria”, y “se elige a jueces que coincidan con los gobernantes de turno”, por lo cual “cualquiera que llegue al poder va a tratar de hacer lo mismo”.

Esas solo son algunas razones para afirmar la conversión de la tormenta perfecta en un tsunami: no agita el agua en el mar, pero devasta todo al llegar a tierra.