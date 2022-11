Esfuerzos por ocultar la verdad

“Tanto en Oriente como en Occidente es posible distinguir un camino que, a lo largo de los siglos, ha llevado a la humanidad a encontrarse progresivamente con la verdad y a confrontarse con ella. Es un camino que se ha desarrollado —no podía ser de otro modo— dentro del horizonte de la autoconciencia personal: el hombre cuanto más conoce la realidad y el mundo y más se conoce a sí mismo en su unicidad le resulta más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia existencia. Todo lo que se presenta como objeto de nuestro conocimiento se convierte por ello en parte de nuestra vida”, con este párrafo inició el papa Juan Pablo II su encíclica Fides et Ratio y la traemos a estas líneas porque cada vez más se escuchan personas en nuestro país que optan por no informarse, por aislarse de su realidad, con el objeto de lograr, según ellos, su estado de bienestar.

Construir una sociedad libre comienza por garantizar libre acceso a la información. Alejandro Balsells

Quien no conoce su realidad vive algo que no existe, porque cada vez es menos lo que llega a aprender y apreciar. Para construir una sociedad libre debe, en primer término, respetar la labor de quienes informan, sin importar si se está de acuerdo o no con algunas perspectivas, pero cerrar espacios a la información es dañar el análisis de las soluciones de nuestros distintos problemas.

Es público cómo el matutino elPeriódico dejará de imprimirse y saldrá solo en versión digital, sumándose a la misma decisión que meses atrás tomó diario La Hora. Ambos medios, por medio de sus directores y redactores, denuncian boicots comerciales porque existe un verdadero ánimo, primero, de montar una narrativa miope y oficial; y segundo, quedar bien con quienes gobiernan.

Esta situación no es única. Revista Crónica y el radioperiódico Guatemala Flash fueron también víctimas de esfuerzos de exclusión desde el poder. Álvaro Arzú puso a su esposa Patricia a llamar por teléfono a sus amigos, que eran grandes empresarios, y les decían: “Advertencia, no hagan publicidad ni en Crónica ni en Guatemala Flash, porque si lo hacen… nosotros les vamos a mandar a la SAT”, se relató en el libro Historia del Radioperiódico Guatemala Flash, por Fernando Arévalo Yankos, Carlos Zipfel Valencia y el amigo, quien se nos acaba de adelantar en el viaje destinado para todos, Ramiro Mac Donald López.

Es una tristeza y vergüenza que gobiernos electos por el voto popular traicionen los fundamentos del régimen republicano y democrático para intentar asegurar oscuridad de electores y así engaños más sencillos. Jorge Ubico mantuvo un régimen drástico en cuanto a las frecuencias de radio, pero la Junta Revolucionaria de Gobierno y Juan José Arévalo abrieron el espectro para facilitar el nacimiento de las radios comerciales y así poder acceder a información de todos los colores.

Estamos en retroceso porque los verdaderos grupos de poder, político, económico y académico, están en un claro pacto de burlar los mandatos constitucionales y privilegian el fraude a la Constitución.

La democracia liberal es torpedeada cuando se callan con dolo medios de comunicación por grupos económicos que luego predican libertad y República, con el agravante de que el Tribunal Supremo Electoral nos brinda claras muestras de incompetencia, pero sobre todo actos dolosos de irrespeto al propio régimen electoral. El poder tiene problema con cualquier noción de libertad.

Un país sin lectura, con educación deficiente, sin medios de comunicación y en donde sobresale un monopolio televisivo “prohibido por la Constitución” jamás puede garantizar libertad de nadie. Sin información no hay verdad, porque la verdad se construye por uno mismo, tal como nos lo dijo Juan Pablo II, pero para ello hay que informarse.